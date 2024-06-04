Що значить мир та чи означає це членство в НАТО: Байден зробив заяву щодо України
Київ • УНН
Байден вважає, що мир полягає в тому, що росія ніколи не окупує Україну. Проте це не означає, що Україна має бути частиною НАТО.
Президент США Джо Байден вважає, що мир полягає в тому, що росія ніколи не зможе окупувати території України. При цьому він вважає, що для цього Україні не обов'язково бути частиною НАТО, перадає УНН із посиланням на Time.
Мир виглядає як гарантування того, що росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО, (що) вони є частиною НАТО. Це означає, що ми маємо з ними відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Я не готовий підтримати НАТОвізацію України
Нагадаємо
НАТО планує запропонувати Україні пакет заходів безпеки на щорічному саміті альянсу, який відбудеться цього літа у Вашингтоні. Втім, як очікується, не ухвалить давнє прохання країни про вступ до альянсу на тлі вторгнення росії.