Что значит мир и означает ли это членство в НАТО: Байден сделал заявление по Украине

Президент США Джо Байден считает, что мир заключается в том, что россия никогда не сможет оккупировать территории Украины. При этом он считает, что для этого Украине не обязательно быть частью НАТО, передает УНН со ссылкой на Time.

Мир выглядит как гарантия того, что россия никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, (что) они являются частью НАТО. Это означает, что мы имеем с ними отношения, как и с другими странами, куда мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем. Я не готов поддержать НАТОвизацию Украины - сказал Байден.

Напомним

НАТО планирует предложить Украине пакет мер безопасности на ежегодном саммите альянса, который состоится этим летом в Вашингтоне. Впрочем, как ожидается, не примет давнюю просьбу Страны о вступлении в альянс на фоне вторжения россии.