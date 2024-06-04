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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Что значит мир и означает ли это членство в НАТО: Байден сделал заявление по Украине

Что значит мир и означает ли это членство в НАТО: Байден сделал заявление по Украине

Киев  •  УНН

4 июня 2024, 15:41  •  1619 просмотра

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Байден считает, что мир заключается в том, что россия никогда не оккупирует Украину. Однако это не значит, что Украина должна быть частью НАТО.

Президент США Джо Байден считает, что мир заключается в том, что россия никогда не сможет оккупировать территории Украины. При этом он считает, что для этого Украине не обязательно быть частью НАТО, передает УНН со ссылкой на Time.

Мир выглядит как гарантия того, что россия никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, (что) они являются частью НАТО. Это означает, что мы имеем с ними отношения, как и с другими странами, куда мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем. Я не готов поддержать НАТОвизацию Украины 

- сказал Байден.

Напомним

НАТО планирует предложить Украине пакет мер безопасности на ежегодном саммите альянса, который состоится этим летом в Вашингтоне. Впрочем, как ожидается, не примет давнюю просьбу Страны о вступлении в альянс на фоне вторжения россии.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
time-zhurnalВремя (журнал)
natoNATO
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
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