Что значит"неготовность поддержать Натовизацию Украины"? В миссии США при НАТО объяснили заявления Байдена

Президент Джо Байден в интервью ведущему американскому изданию Time говорил о том, что не верит, что Украина сейчас готова к членству в НАТО. Об этом Радио Свобода заявили в миссии США при альянсе, передает УНН.

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Отвечая на вопрос, как трактовать слова лидера США о том, что предотвращение российской оккупации Украины не обязательно означает ее членство в НАТО, в представительстве США при альянсе подчеркнули, что будущее Украины в НАТО, с чем согласились все союзники.

"Президент четко дал понять, что будущее Украины в НАТО, что Соединенные Штаты подтвердили на саммите в Вильнюсе вместе со всеми другими союзниками... Президент говорил о том, что он не верит, что Украина сейчас готова к членству в НАТО, о чем он неоднократно говорил ранее", – отметили в дипмиссии США.

Также в представительстве США при НАТО напомнили другие слова президента Байдена, сказанные после Вильнюсского саммита. Американский лидер тогда подчеркивал, что членство Украины – скорее вопрос времени, чем вероятности в целом.

"Будущее Украины в НАТО. Как сказал ранее президент," я верю, что Украина может туда попасть "и" дело не в том, стоит ей присоединяться, или нет. Речь идет о том, когда они смогут присоединиться. И они вступят в НАТО"... на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году лидеры альянса предприняли шаги, чтобы признать прогресс, которого достигла Украина, в то же время подчеркнули необходимость дальнейших демократических реформ для соответствия стандартам НАТО. Эта работа продолжается", - резюмировали в дипмиссии США.

Напомним

Президент США Джо Байден считает, что мир заключается в том, что Россия никогда не сможет оккупировать территории Украины. При этом он считает, что для этого Украине не обязательно быть частью НАТО.

добавим

НАТО планирует предложить Украине пакет мер безопасности на ежегодном саммите альянса, который состоится этим летом в Вашингтоне. Впрочем, как ожидается, не примет давнюю просьбу Страны о вступлении в альянс на фоне вторжения России.