Питання запрошення Україна до НАТО залишається на порядку денному – Стефанішина

ukenru
09:57 • 9451 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 28035 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 52522 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 68173 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111668 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135616 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138667 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 239974 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171146 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190221 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
5.3 м/с
39 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 40644 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 17153 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 46050 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 23574 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 28019 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 239976 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 360858 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376301 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291753 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364771 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59845 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76483 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87903 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170528 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173096 перегляди
Актуальне
Питання запрошення Україна до НАТО залишається на порядку денному – Стефанішина

Питання запрошення Україна до НАТО залишається на порядку денному – Стефанішина

Київ • УНН

 • 19454 перегляди

Україна прагне до чіткого шляху і термінів вступу в НАТО, але США і Німеччина нині не підтримують встановлення конкретних часових рамок, хоча запрошення України залишається на порядку денному.

Питання запрошення України до НАТО залишається на порядку денному. Водночас не є таємницею, що США та Німеччина не підтримують наразі консенсус щодо встановлення часових рамок щодо інтеграції. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Безумовно у своєму зверненні до союзників вчора, я підтвердила, що питання запрошення України в НАТО залишається на порядку денному. Так само маю запевнення від союзників, зокрема США та інших країн, які відіграють ключову роль в підготовці саміту стосовно, що в рішеннях саміту буде конкретна позиція щодо членства України в НАТО, щодо його незворотності, стосовно дорожньої карти такого членства. Безумовно ми продовжуємо діалог щодо можливого запрошення України

 - розповіла Стефанішина.

Стефанішина також прокоментувала статтю The Telegraph в якій заявляється, що Німеччина та США застерігали від того, щоб пропонувати Україні чіткі часові рамки під час Вашингтонського саміту.

Насправді, якщо до неї (статті – ред.) звернутися, то там як раз йде мова про те, що ми будемо визначати шлях України до НАТО, з яких компонентів він буде складатися. Безумовно не є таємницею, що США та Німеччина не підтримують наразі консенсус з цього питання

- сказала Стефанішина.

Окрім того, за її словами, Україна окремо наголошує, що Вашингтонський саміт має стати майданчиком для ухвалення стратегічних рішень щодо протиповітряної та протиракетної оборони України.

Ми як раз тестуємо Альянс на предмет того, чи спроможний Альянс координувати ці зусилля, щоб закрити українське небо, чи через двосторонні рішення, чи через більш комплексні рішення

- сказала Стефанішина.

Доповнення

Ще в березні 2024 року Стефанішина заявляла, що ключові противники запрошення України до НАТО – це США та Німеччина. Тоді за її словами, союзники закликали Київ не псувати "атмосферу" на Вашингтонському саміті.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
natoNATO
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
nimechchynaНімеччина
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,551.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,877.45