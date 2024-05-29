Питання запрошення Україна до НАТО залишається на порядку денному – Стефанішина

Питання запрошення України до НАТО залишається на порядку денному. Водночас не є таємницею, що США та Німеччина не підтримують наразі консенсус щодо встановлення часових рамок щодо інтеграції. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Безумовно у своєму зверненні до союзників вчора, я підтвердила, що питання запрошення України в НАТО залишається на порядку денному. Так само маю запевнення від союзників, зокрема США та інших країн, які відіграють ключову роль в підготовці саміту стосовно, що в рішеннях саміту буде конкретна позиція щодо членства України в НАТО, щодо його незворотності, стосовно дорожньої карти такого членства. Безумовно ми продовжуємо діалог щодо можливого запрошення України

Стефанішина також прокоментувала статтю The Telegraph в якій заявляється, що Німеччина та США застерігали від того, щоб пропонувати Україні чіткі часові рамки під час Вашингтонського саміту.

Насправді, якщо до неї (статті – ред.) звернутися, то там як раз йде мова про те, що ми будемо визначати шлях України до НАТО, з яких компонентів він буде складатися. Безумовно не є таємницею, що США та Німеччина не підтримують наразі консенсус з цього питання

Окрім того, за її словами, Україна окремо наголошує, що Вашингтонський саміт має стати майданчиком для ухвалення стратегічних рішень щодо протиповітряної та протиракетної оборони України.

Ми як раз тестуємо Альянс на предмет того, чи спроможний Альянс координувати ці зусилля, щоб закрити українське небо, чи через двосторонні рішення, чи через більш комплексні рішення