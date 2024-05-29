Вопрос приглашения Украины в НАТО остается на повестке дня - Стефанишина

Вопрос приглашения Украины в НАТО остается на повестке дня. В то же время не секрет, что США и Германия не поддерживают пока консенсус по установлению временных рамок по интеграции. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Безусловно в своем обращении к союзникам вчера, я подтвердила, что вопрос приглашения Украины в НАТО остается на повестке дня. Так же имею заверения от союзников, в частности США и других стран, которые играют ключевую роль в подготовке саммита относительно, что в решениях саммита будет конкретная позиция относительно членства Украины в НАТО, относительно его необратимости, относительно дорожной карты такого членства. Безусловно мы продолжаем диалог относительно возможного приглашения Украины - рассказала Стефанишина.

Стефанишина также прокомментировала статью The Telegraph в которой заявляется, что Германия и США предостерегали от того, чтобы предлагать Украине четкие временные рамки во время Вашингтонского саммита.

На самом деле, если к ней (статье – ред.) обратиться, то там как раз идет речь о том, что мы будем определять путь Украины в НАТО, из каких компонентов он будет состоять. Безусловно не является тайной, что США и Германия не поддерживают пока консенсус по этому вопросу - сказала Стефанишина.

Кроме того, по ее словам, Украина отдельно подчеркивает, что Вашингтонский саммит должен стать площадкой для принятия стратегических решений по противовоздушной и противоракетной обороне Украины.

Мы как раз тестируем Альянс на предмет того, способен ли Альянс координировать эти усилия, чтобы закрыть украинское небо, или через двусторонние решения, или через более комплексные решения - сказала Стефанишина.

Дополнение

Еще в марте 2024 года Стефанишина заявляла, что ключевые противники приглашения Украины в НАТО-это США и Германия. Тогда по ее словам, союзники призвали Киев не портить "атмосферу" на Вашингтонском саммите.