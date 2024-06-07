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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стефанишина о решениях, которые готовятся на саммит НАТО: будут сильным сигналом рф

Стефанишина о решениях, которые готовятся на саммит НАТО: будут сильным сигналом рф

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 11:00  •  2253 просмотра

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Заместитель премьер-министра Украины Ольга Стефанишина заявила, что решения, подготовленные к вашингтонскому саммиту, станут сигналом для посии о том, что ультиматумы Путина не повлияют на стратегические решения союзников относительно будущего членства Украины в НАТО.

Решения, которые готовятся на вашингтонский саммит НАТО, будут достаточно сильным сигналом России о том, что ультиматумы российского диктатора Владимира Путина  не имеют влияния на стратегические решения союзников. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина журналистам в пятницу, комментируя заявление Путина о том, что он заинтересован в нейтральном статусе Украины, передает Корреспондент УНН.

"Мы готовились, конечно, со всеми союзниками и Штаб-квартирой, но, безусловно, принимающей страной этого юбилейного саммита являются США, поэтому и подготовка осуществляется в тесной координации с ними", - сказала Стефанишина.

Хотя, как отметила она  США всегда очень тесно и плодотворно следили за всем происходящим в НАТО.

"На сегодня мы обсуждаем вопрос будущего членства Украины в НАТО. Мы обсуждаем вопрос защиты финансовой военной поддержки Украины от политических изменений, политических влияний среди наших союзнических стран, мы обсуждаем, как действующие инструменты НАТО  могут улучшить логистику поставок военного оборудования, ускорить выполнение политических обещаний и так же мы говорим о том, чтобы подготовка к вашингтонскому саммиту способствовала принятию решений о закрытии украинского неба", - рассказала Стефанишина.

Стефанишина выразила уверенность, что на вашингтонском  саммите будет представлено комплексное видение вышеперечисленного.

"Я уверена, что именно на Вашингтоне будет определенное комплексное видение из этого представлено. Это очень кропотливая работа. На сегодня США оказывают полное содействие по всем блокам, кроме очевидно существующей личной позиции президента Байдена относительно того, что приглашение Украины в НАТО – это не то решение которое он готов сейчас принять", - сказала Стефанишина.

По ее словам, за пределами этой позиции достаточно серьезные идут дискуссии о необратимости решения о членстве Украины в НАТО.

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"Для меня такой подход также получил несколько более серьезное измерение, поскольку буквально недавно Путин в своем выступлении заявил, что он заинтересован именно в нейтральном статусе Украины, поэтому те решения, которые готовятся на Вашингтон, они будут достаточно сильным сигналом России о том, что его (Путина – ред.) ультиматумы не имеют влияния на стратегические решения союзников", - заявила Стефанишина.  

Дополнение

29 мая Стефанишина заявляла, что вопрос приглашения Украины в НАТО остается на повестке дня. В то же время не секрет, что США и Германия не поддерживают пока консенсус по установлению временных рамок по интеграции.

https://unn.ua/news/pytannia-zaproshennia-ukraina-do-nato-zalyshaietsia-na-poriadku-dennomu-stefanishyna

В марте 2024 года Стефанишина говорила, что ключевые противники приглашения Украины в НАТО-это США и Германия. Тогда по ее словам, союзники призвали Киев не портить "атмосферу" на Вашингтонском саммите.

https://unn.ua/news/stefanishyna-nazvala-kliuchovykh-protyvnykiv-zaproshennia-ukrainy-v-nato

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
natoNATO
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
polshaПольша
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