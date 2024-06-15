Европейский Союз не согласовал 14-й пакет санкций против России из-за возражений Германии. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Официальные лица из 27 стран ЕС более месяца обсуждали пакет, включающий запрет на перевалку российского СПГ и план возложить на операторов ЕС ответственность за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.

Послы должны были обсудить и определиться с этим вопросом в пятницу вечером, но тему санкций в последний момент сняли с повестки дня заседания. Следующая встреча послов состоится в среду.

Дипломаты ЕС заявили, что Германия выразила предостережение относительно влияния на свою отрасль в отношении дочерних компаний и партнеров в третьих странах.

Берлин в частности считает, что немецкий малый бизнес пострадает, если меры будут распространены на продукцию, которая не относится к двойному назначению, например химикаты или оборудование для металлообработки.

Дополнение

Согласно пакету санкций, ЕС также запретил посещать свои порты кораблям, которые способствовали военным действиям России.

Это может включать транспортировку товаров, которые приносят значительный доход для России, товаров или технологий, используемых в секторе обороны и безопасности, или транспортировку топлива за пределами системы ограничения цен G7.

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