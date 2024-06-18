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Новий пакет санкцій проти рф мали б узгодити у ЄС до саміту 27 червня - EUobserver

Київ • УНН

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ЄС планує узгодити нові санкції проти росії до саміту 27 червня, включаючи обмеження на транспортування російського СПГ і нафти, торгові заборони і чорні списки.

Новий пакет санкцій проти рф мали б узгодити у ЄС до саміту 27 червня - EUobserver

Новий пакет санкцій проти рф мали б узгодити у ЄС до саміту 27 червня, повідомляє EUobserver, пише УНН.

Деталі

"14-й пакет санкцій включає обмеження на поводження ЄС з російським скрапленим газом і транспортування російської нафти, нові заходи щодо посилення торгівлі забороненими збройовими технологіями, а також нові чорні списки російських громадян. Вони мали б бути узгоджені до саміту ЄС 27 червня і до того, як дружня до росії Угорщина перебере головування в ЄС 1 липня", - пише видання.

При цьому з посиланням на дипломатів ЄС вказано, що Німеччина затримує переговори щодо 14-го пакету санкцій проти росії.

Зазначається, що новий пакет санкцій має включати жорсткіші обмеження для корпоративних дочірніх компаній країн ЄС, які ведуть бізнес у росії, але Німеччина, чия промисловість залишається там значно інвестованою, висловила занепокоєння з приводу створення обтяжливої ​​документації щодо дотримання вимог.

"Німеччина не блокує прогрес": Шольц пояснив зволікання з новими санкціями проти рф15.06.24, 15:34 • 18179 переглядiв

Також вказано, що через побоювання відплати кремля ЄС навряд чи обмежить пільги на поїздки російських дипломатів, попри "попередження щодо безпеки, схвалене Данією та Нідерландами".

"Австрія та Німеччина, серед інших, залишалися скептично налаштованими щодо цієї ідеї в понеділок, 17 червня, хоча офіційно вона не обговорювалася", повідомили кілька дипломатичних джерел.

Одне з побоювань, як вказано, в тому, що росія завадить дипломатам ЄС вільно пересуватися, як вона вже зробила це з британськими та американськими дипломатами, що зробить Європу менш поінформованою. Вони також побоювалися, що росія може вислати європейських дипломатів або закрити посольства в москві.

"І вони скептично поставилися до того, що цей крок може бути виконаний, оскільки не було нормального способу відстежити російських дипломатів, які їздили на машинах або поїздах через відкриті кордони ЄС", - зазначає видання.

Однак, одне з джерел в ЄС заявило, що навіть якщо росія зробить усе можливе, втрачати особливо нічого. "Роль делегацій ЄС у москві сьогодні дорівнює нулю. Вони не зустрічаються з російською владою, а політика щодо росії координується в Брюсселі, Вашингтоні, НАТО, іноді в Парижі чи Берліні, але точно не в москві", - сказав він.

Перед цим міністри закордонних справ Данії та Нідерландів приєдналися до країн Балтії, Чехії, Польщі та Румунії, закликавши до обмежень на тій підставі, що російські шпигуни все ще зловживають дипломатичним прикриттям для планування підривної діяльності в ЄС.

"ЄС має... обмежити пересування членів російських дипломатичних місій та членів їхніх сімей лише територією держави їхньої акредитації", - заявили вісім міністрів закордонних справ у листі дипломатичній службі ЄС від 11 червня.

"Цей захід суттєво звузить оперативний простір для російських агентів", - заявили вони.

Чехи вперше запропонували цю ідею у листопаді 2023 року, але залишилися поза увагою. Але вона знову з'явилася з ширшою підтримкою після серії диверсійних атак, пов'язаних із росією, у Чехії, Німеччині, Литві, Польщі та Великій Британії.

"Розвідка, пропаганда або навіть підготовка диверсій є основним навантаженням для великої кількості російських "дипломатів" у ЄС", - заявили вісім союзників з ЄС та НАТО.

Країни ЄС вислали близько 600 російських дипломатів за звинуваченням у шпигунстві з того часу, як росія вторглася в Україну в 2022 році.

У ЄС розпочали обговорення 14 пакету санкцій проти рф, який передбачає обмеження щодо СПГ - ЗМІ08.05.24, 19:45 • 21693 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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