"Німеччина не блокує прогрес": Шольц пояснив зволікання з новими санкціями проти рф
Київ • УНН
Німеччина не блокує нові санкції проти рф, але працює над тим, щоб зробити їх максимально ефективними та раціональними, дозволяючи своїй експортоорієнтованій економіці продовжувати експортувати товари до інших країн, окрім Росії.
Німеччина не блокує нові санкції проти росії, а лише намагається зробити їх якомога ефективнішими та раціональними. Про це в інтерв’ю телеканалу заявив канцлер Олаф Шольц ZDF, передає УНН.
Деталі
Шольц запевнив, що Берлін не блокує нові санкції проти росії, а інтенсивно працює з усіма іншими над санкційними пакетами.
Ми хочемо забезпечити, щоб це було зроблено якомога більш прагматично. Це те, що ми також робимо, консультуючись з німецькою економікою
Шольц пояснив позицію Берліну бажанням надати експортоорієнтованій німецькій економіці можливість продовжувати експортувати товари в інші країни, які не повинні опинитися у рф.
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Нам потрібно знайти хороше рішення. І як я вже казав, йдеться також про те, щоб поставити нашу економіку, яка дуже орієнтована на експорт, у таке становище, щоб вона могла експортувати товари, які точно нікуди більше не підуть
Доповнення
Шольц також відкинув порівняння Німеччини з Угорщиною у прийнятті нового пакету санкцій.
Коментуючи заяву одного з чиновників ЄС про те, що "Німеччина – це нова Угорщина", яка неодноразово блокувала ухвалення європейських санкцій проти рф та надання допомоги Києву, Олаф Шольц заявив, що "це красива фраза, але повна нісенітниця".
Нагадаємо
Минулого тижня з'явилась інформація, що Німеччина блокує прогрес щодо наступного пакета санкцій ЄС проти росії через занепокоєння щодо заходів, спрямованих на боротьбу з обходом санкцій та певними обмеженнями.