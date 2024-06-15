"Німеччина не блокує прогрес": Шольц пояснив зволікання з новими санкціями проти рф

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7038 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 67631 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 153775 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 150078 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 124612 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133530 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85426 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93288 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98891 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89728 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.7м/с
57%
Популярнi новини

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 46068 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 19113 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25113 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13727 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 8370 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 150069 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222973 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372653 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308666 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416795 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2102 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13748 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31530 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28349 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 124608 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

"Німеччина не блокує прогрес": Шольц пояснив зволікання з новими санкціями проти рф

Київ • УНН

 • 18179 перегляди

Німеччина не блокує нові санкції проти рф, але працює над тим, щоб зробити їх максимально ефективними та раціональними, дозволяючи своїй експортоорієнтованій економіці продовжувати експортувати товари до інших країн, окрім Росії.

"Німеччина не блокує прогрес": Шольц пояснив зволікання з новими санкціями проти рф

Німеччина не блокує нові санкції проти росії, а лише намагається зробити їх якомога ефективнішими та раціональними. Про це в інтерв’ю телеканалу заявив канцлер Олаф Шольц ZDF, передає УНН.

Деталі 

Шольц запевнив, що Берлін не блокує нові санкції проти росії, а інтенсивно  працює з усіма іншими над санкційними пакетами.

Ми хочемо забезпечити, щоб це було зроблено якомога більш прагматично. Це те, що ми також робимо, консультуючись з німецькою економікою

- пояснює німецький канцлер.

Шольц пояснив позицію Берліну бажанням надати експортоорієнтованій німецькій економіці можливість продовжувати експортувати товари в інші країни, які не повинні опинитися у рф. 

У ЄС розпочали обговорення 14 пакету санкцій проти рф, який передбачає обмеження щодо СПГ - ЗМІ08.05.24, 19:45 • 21693 перегляди

Нам потрібно знайти хороше рішення. І як я вже казав, йдеться також про те, щоб поставити нашу економіку, яка дуже орієнтована на експорт, у таке становище, щоб вона могла експортувати товари, які точно нікуди більше не підуть

- розповідає канцлер ФРН.

Доповнення

Шольц також відкинув порівняння Німеччини з Угорщиною у прийнятті нового пакету санкцій.

 Коментуючи заяву одного з чиновників ЄС про те, що "Німеччина – це нова Угорщина", яка неодноразово блокувала ухвалення європейських санкцій проти рф та надання допомоги Києву, Олаф Шольц заявив, що "це красива фраза, але повна нісенітниця".

Нагадаємо

Минулого тижня з'явилась інформація, що Німеччина блокує прогрес щодо наступного пакета санкцій ЄС проти росії через занепокоєння щодо заходів, спрямованих на боротьбу з обходом санкцій та певними обмеженнями.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
Європейський Союз
Німеччина
Олаф Шольц
Угорщина
Берлін
Київ
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46