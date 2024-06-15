Германия не блокирует новые санкции против России, а лишь пытается сделать их как можно более эффективными и рациональными. Об этом в интервью телеканалу заявил канцлер Олаф Шольц ZDF, передает УНН.

Детали

Шольц заверил, что Берлин не блокирует новые санкции против России, а интенсивно работает со всеми другими над санкционными пакетами.

Мы хотим обеспечить, чтобы это было сделано как можно более прагматично. Это то, что мы также делаем, консультируясь с немецкой экономикой - объясняет немецкий канцлер.

Шольц объяснил позицию Берлина желанием предоставить экспортоориентированной немецкой экономике возможность продолжать экспортировать товары в другие страны, которые не должны оказаться в РФ.

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Нам нужно найти хорошее решение. И как я уже говорил, речь идет также о том, чтобы поставить нашу экономику, которая очень ориентирована на экспорт, в такое положение, чтобы она могла экспортировать товары, которые точно никуда больше не пойдут - рассказывает канцлер ФРГ.

Дополнение

Шольц также отверг сравнение Германии с Венгрией в принятии нового пакета санкций.

Комментируя заявление одного из чиновников ЕС о том, что "Германия - это новая Венгрия", которая неоднократно блокировала принятие европейских санкций против РФ и оказание помощи Киеву, Олаф Шольц заявил, что "это красивая фраза, но полная чушь".

Напомним

На прошлой неделе появилась информация, что Германия блокирует прогресс по следующему пакету санкций ЕС против России из-за беспокойства относительно мер, направленных на борьбу с обходом санкций и определенными ограничениями.