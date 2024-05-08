В ЕС начали обсуждение 14 пакета санкций против рф, который предусматривает ограничения по СПГ - СМИ

В среду, 8 мая, в ЕС стартовали переговоры по 14 пакету санкций против рф, который впервые может предусматривать ограничения на российский газ. Об этом пишет издание Euronews, передает УНН.

Детали

В издании говорят, что предложение санкций против СПГ фактически нарушает давнее табу в Брюсселе, поскольку российский газ до сих пор был полностью лишен каких-либо ограничений.

В то же время пока план Еврокомиссии не предусматривает полного запрета на импорт, как ранее блок делал с углем и морской нефтью.

Вместо этого санкции должны запретить перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ), то есть практику реэкспорта СПГ.

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Отмечается, что Запад играет ведущую роль в секторах страхования грузов и транспортных услуг: в прошлом году морская отрасль стран G7 обрабатывала 93% российского экспорта СПГ, стоимость которого составляет 15,5 млрд евро.

Проект санкций, направленный государствам-членам в пятницу, имеет целью обуздать этот прибыльный бизнес. Кроме того, предусмотрены ограничения в отношении трех российских проектов в сфере СПГ. Предварительно речь идет о Arctic LNG 2, Усть-Луга и Мурманск.

Дополнение

В издании рассказали, что послы ЕС провели начальную дискуссию, но странам ЕС, вероятно, понадобится еще много времени для достижения окончательного соглашения.

Санкции в отношении энергетического сектора считаются очень чувствительными и в прошлом приводили к длительным переговорам и уступкам в последнюю минуту.

Напомним

В мае СМИ стало известно, что Европейская комиссия направила странам ЕС проект 14-го пакета санкций против России, в котором предусмотрено ограничение импорта сжиженного газа из России, хотя полного эмбарго не планируется.