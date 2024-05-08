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В ЕС начали обсуждение 14 пакета санкций против рф, который предусматривает ограничения по СПГ - СМИ
ЕС начал переговоры по 14-му пакету санкций против России, который включает ограничения на российский газ, в частности, запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) и введение ограничений на три российских СПГ-проекта.
К переговорам о вступлении Украины в ЕС будут привлечены нардепы - Стефанчук
Украина будет привлекать депутатов к каждому из 35 разделов, составляющих основу переговорного процесса по вступлению в ЕС, причем депутаты из соответствующих комитетов будут участвовать в переговорах по соответствующим разделам, что является новым подходом по сравнению с предыдущими расширениями ЕС.
ВС определил, когда религиозные убеждения исключают ответственность за уклонение от призыва
Верховный Суд постановил, что право на отказ от военной службы по религиозным убеждениям не является абсолютным и может быть ограничено во время мобилизации, требуя объективных доказательств искренних и последовательных религиозных убеждений, выходящих за пределы собственных заявлений.
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
Фракция "Слуга народа" решила разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на два отдельных ведомства. Одно, вероятно, будет заниматься вопросами инфраструктуры, а другое - развитием общин.
Днепропетровщина под атакой вс рф, в ряде общин многочисленные повреждения, но без жертв - ОВА
российские вооруженные силы атаковали несколько населенных пунктов в Днепропетровской области, нанеся многочисленные повреждения гражданским объектам, линиям электропередач и газопроводу, но о жертвах не сообщалось.
"Евровидение-2024": поляки призывают не поддерживать Украину из-за видео Jerry Heil в кофте с надписью "Banderaciaga"
Поляки возмущены поведением украинской певицы Jerry Heil, которая записала видео в свитере с надписью "Banderaciaga. Пользователи соцсетей обвинили ее в поддержке Степана Бандеры и призывают не голосовать за Украину на Евровидении-2024.
Минздрав активизирует усилия по иммунизации, чтобы довакцинировать непривитых детей: Кузин рассказал, какова ситуация
В этом году Министерство здравоохранения инициирует усиленные меры по иммунизации, чтобы довакцинировать непривитых детей, на фоне того, как количество отказников постепенно уменьшается.
Ракетная атака рф на Киевщину: Кравченко сообщил детали о разрушении и состоянии раненых
Два человека получили ранения, 19 частных домов, 1 детский сад, 7 автомобилей и линии электропередач были повреждены в Киевской области в результате российского ракетного обстрела.
5 советов как эффективно уменьшить использование электроэнергии
В условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины каждый сэкономленный киловатт может иметь решающее значение, поэтому используйте энергоэффективные приборы, энергосберегающие лампы, реле времени, стабилизаторы напряжения, а также пользуйтесь более дешевым ночным тарифом на электроэнергию, чтобы эффективно уменьшить потребление электроэнергии.
россияне образовали определенную группировку войск на Севере - Синегубов
россия формирует военные группировки на севере, и Украина готовится к возможным атакам с этого направления, чтобы обеспечить свою безопасность.