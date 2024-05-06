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ЗМІ: країнам ЄС розіслали проект 14-го пакету санкцій проти рф, передбачає обмеження щодо російського СПГ та "тіньового флоту"

ЗМІ: країнам ЄС розіслали проект 14-го пакету санкцій проти рф, передбачає обмеження щодо російського СПГ та "тіньового флоту"

Київ • УНН

 • 23754 перегляди

Європейська комісія надіслала країнам ЄС проект 14-го пакету санкцій проти росії, що передбачає обмеження на імпорт російського скрапленого природного газу, заборону на перевалку російського СПГ в європейських портах, санкції проти російського "тіньового флоту", що перевозить нафту, обмеження торгівлі з понад 50 компаніями з країн, що не входять до ЄС, які допомагають росії уникати санкцій, а також заборону на фінансування росією політичних партій і неурядових організацій в ЄС.

Європейська комісія направила країнам ЄС проект 14-го пакету санкцій проти росії, повідомляє Польське радіо, пише УНН.

Деталі

"6 травня Європейська комісія направила країнам ЄС проект 14-го пакету санкцій проти росії, в якому передбачено обмеження імпорту скрапленого газу з росії, хоч повного ембарго не планується", - ідеться у повідомленні.

Ідея, як вказано, полягає в тому, щоб заборонити перевалку російського СПГ у європейських портах, звідки він потім вирушає до інших країн світу. Провідну роль у цьому грає Бельгія та її порт Зебрюгге, проте Франція та Іспанія також є одними з найбільших покупців. "Заборона на імпорт СПГ торкнеться навіть тих терміналів Євросоюзу, які не входять до європейської газової мережі", - зазначає видання.

Окрім того, за даними брюссельського кореспондента видання, обмеження стосуватимуться арктичних та мурманських СПГ-проектів.

Європейська комісія також, як вказано, планує запровадити санкції проти десятка суден так званого тіньового флоту, які перевозять російську нафту, незважаючи на обмеження ЄС. "Тепер їм буде заборонено заходити до європейських портів. Судноплавним компаніям, які хоча б на чверть належать росіянам, також буде заборонено працювати на території Євросоюзу", - ідеться у повідомленні.

Транспортним компаніям, які хоча б на чверть належать росії, також буде заборонено працювати на території ЄС, пише видання. 

Єврокомісія, як зазначається, також підготувала список із більш ніж 50 компаній, що не входять до ЄС, на які будуть накладені торговельні обмеження. Ці компанії постачають росії західні компоненти і допомагають обходити санкції, вказує видання. Раніше брюссельський кореспондент Польського радіо підтвердив інформацію про те, що санкції охоплять компанії з Китаю, Гонконгу, Туреччини та Киргизстану.

Також повідомляється, що буде запроваджено заборону на російське фінансування політичних партій та фондів, а також неурядових організацій та дослідницьких центрів. "Також Єврокомісія запропонувала запровадити заборону на продаж українських творів мистецтва на ринку ЄС, якщо є підозри, що вони могли бути вкрадені", - вказано у публікації.

"Заборони на імпорт алюмінію немає, але є заборона імпорту гелію. Щодо заборони на експорт, то він поширюється, зокрема, на марганцеві руди, гірське обладнання, монітори та електроніку", - зазначає видання.

Новий пакет санкцій ЄC має торкнутися боротьби з "тіньовим флотом" рф – Кравчук29.04.24, 14:08 • 21480 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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