СМИ: странам ЕС разослали проект 14-го пакета санкций против рф, предусматривающий ограничения в отношении российского СПГ и "теневого флота"

Европейская комиссия направила странам ЕС проект 14-го пакета санкций против России, сообщает Польское радио, пишет УНН.

Детали

"6 мая Европейская комиссия направила странам ЕС проект 14-го пакета санкций против России, в котором предусмотрено ограничение импорта сжиженного газа из России, хотя полного эмбарго не планируется", - говорится в сообщении.

Идея, как указано, заключается в том, чтобы запретить перевалку российского СПГ в европейских портах, откуда он затем отправляется в другие страны мира. Ведущую роль в этом играет Бельгия и ее порт Зебрюгге, однако Франция и Испания также являются одними из крупнейших покупателей. "Запрет на импорт СПГ коснется даже тех терминалов Евросоюза, которые не входят в европейскую газовую сеть", - отмечает издание.

Кроме того, по данным брюссельского корреспондента издания, ограничения будут касаться арктических и мурманских СПГ-проектов.

Европейская комиссия также, как указано, планирует ввести санкции против десятка судов так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть, несмотря на ограничения ЕС. "Теперь им будет запрещено заходить в европейские порты. Судоходным компаниям, которые хотя бы на четверть принадлежат россиянам, также будет запрещено работать на территории Евросоюза", - говорится в сообщении.

Транспортным компаниям, которые хотя бы на четверть принадлежат России, также будет запрещено работать на территории ЕС, пишет издание.

Еврокомиссия, как отмечается, также подготовила список из более чем 50 компаний, не входящих в ЕС, на которые будут наложены торговые ограничения. Эти компании поставляют России западные компоненты и помогают обходить санкции, указывает издание. Ранее брюссельский корреспондент Польского радио подтвердил информацию о том, что санкции охватят компании из Китая, Гонконга, Турции и Кыргызстана.

Также сообщается, что будет введен запрет на российское финансирование политических партий и фондов, а также неправительственных организаций и исследовательских центров. "Также Еврокомиссия предложила ввести запрет на продажу украинских произведений искусства на рынке ЕС, если есть подозрения, что они могли быть украдены", - указано в публикации.

"Запрета на импорт алюминия нет, но есть запрет импорта гелия. Что касается запрета на экспорт, то он распространяется, в частности, на марганцевые руды, горное оборудование, мониторы и электронику", - отмечает издание.

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