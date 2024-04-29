Новый пакет санкций ЕС должен коснуться борьбы с "теневым флотом" рф - Кравчук

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Новый пакет санкций Европейской комиссии против России должен быть направлен на российский "теневой флот", сжиженный природный газ и обход введенных ограничений.
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
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В Кении в результате наводнения прорвало дамбу, погибли по меньшей мере 42 человека
В Кении из-за сильных дождей и наводнений прорвало дамбу, разрушив дома и заблокировав дороги, в результате чего погибло по меньшей мере 42 человека в западной деревне Камучири.
Возвращение контроля над островом Нестрига повысит качество контрдиверсионных мероприятий - Плетенчук
Освобождение от российских оккупантов острова Нестрига в Херсонской области является важным для повышения качества контрдиверсионных мероприятий.
Автобус разбился на шоссе возле столицы Мексики: 18 погибших, 32 раненых
В результате аварии автобуса на окраине Мехико погибло 18 человек и еще 32 получили ранения, когда он перевернулся на шоссе, направляясь из Гуанахуато в Чалму.
К законопроекту о запрете религиозных организаций, связанных с рф, подано более 1 тыс. правок
К законопроекту о запрете религиозных организаций, связанных с россией, было подано более 1000 поправок, которые ожидают экспертной оценки перед вынесением на голосование в парламент.
Федоров: за год работы проекта Brave1 создали более 1600 оборонных разработок
Проект Brave1 стал экосистемой оборонных технологий, объединяющей более 900 инноваторов, которые разработали 1600 проектов в 12 сферах, включая БПЛА, разведку, робототехнику и военную медицину, чтобы обеспечить технологические решения для обороны Украины.
Поездка Маска в Китай окупилась благодаря преодолению ключевых препятствий для самостоятельного вождения Tesla - Bloomberg
Tesla преодолела ключевые препятствия на пути к внедрению своей системы полного автономного вождения в Китае, заключив партнерство с Baidu для картографических и навигационных функций, а также выполнив требования по безопасности данных после необъявленного визита Илона Маска.
К 15 годам тюрьмы приговорили трех предателей, которые стреляли в бойцов ВСУ
Три предателя, среди которых два снайпера и командир штурмовой группы оккупационных группировок южного военного округа рф, приговорены к 15 годам заключения за обстрел украинских воинов.
В Украине разоблачили еще один фейк роспропаганды, о возможных мирных переговорах с рф в июне
российская пропаганда запустила очередной фейк, что Украина готовится к мирным переговорам с рф в июне, искажая заявление президента Зеленского о возможном пути к справедливому миру.