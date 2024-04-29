Новый пакет санкций ЕС должен коснуться борьбы с "теневым флотом" рф - Кравчук

Новый пакет санкций Еврокомиссии в отношении РФ должен касаться так называемого российского "теневого флота", сжиженного газа и борьбы с обходом Россией наложенных ограничений. Об этом сообщила заместитель Председателя Комитета гуманитарной и информационной политики, член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН с ссылкой на Пресс-службу Аппарата Верховной Рады Украины.

Детали

Украина надеется, что новый пакет санкций Еврокомиссии против России коснется сжиженного газа, а также внимание будет уделено вопросу борьбы с так называемым российским теневым флотом и обходом наложенных ограничений.

Ограничение цены на российскую нефть страна-агрессор обходит, используя суда стран, не поддерживающих санкционную политику. Также рф скупает старые танкеры, часто перевозит нефть, часть которой не российского производства, соответственно, в документах указывают, что все нефтепродукты несанкционные. Борьба с этими схемами является очень важной - отметила народный депутат, член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук.

По ее словам, именно борьба с европейскими компаниями, которые работают в третьих странах и продолжают поддерживать экономические связи с РФ, - является одним из актуальных направлений работы.

Напомним,

Европейская комиссия, как ожидается, предложит санкции в отношении судов, доставляющих северокорейское военное оборудование в Россию, а также танкеров, которые нарушают потолок цен стран G7 на российскую нефть.