Новий пакет санкцій ЄC має торкнутися боротьби з "тіньовим флотом" рф – Кравчук
Київ • УНН
Новий пакет санкцій Європейської комісії проти росії має бути спрямований на російський "тіньовий флот", скраплений природний газ та обхід запроваджених обмежень.
Новий пакет санкцій Єврокомісії щодо рф має стосуватися так званого російського "тіньового флоту", скрапленого газу та боротьби з обходом росією накладених обмежень. Про це повідомила заступниця Голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики, членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає УНН із посиланням на прес-службу Апарату Верховної Ради України.
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Україна сподівається, що новий пакет санкцій Єврокомісії проти росії торкнеться скрапленого газу, а також увага буде приділена питанню боротьби з так званим російським тіньовим флотом та обходом накладених обмежень.
Обмеження ціни на російську нафту країна-агресор обходить, використовуючи судна країн, що не підтримують санкційну політику. Також рф скуповує старі танкери, часто перевозить нафту, частина якої не російського виробництва, відповідно, у документах вказують, що всі нафтопродукти несанкційні. Боротьба з цими схемами є дуже важливою
За її словами, саме боротьба з європейськими компаніями, які працюють у третіх країнах і продовжують підтримувати економічні зв’язки з рф, - є одним з актуальних напрямків роботи.
Нагадаємо
Європейська комісія, як очікується, запропонує санкції щодо суден, які доставляють північнокорейське військове обладнання до росії, а також танкерів, які порушують стелю цін країн G7 на російську нафту.