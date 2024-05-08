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У ЄС розпочали обговорення 14 пакету санкцій проти рф, який передбачає обмеження щодо СПГ - ЗМІ

У ЄС розпочали обговорення 14 пакету санкцій проти рф, який передбачає обмеження щодо СПГ - ЗМІ

Київ • УНН

 • 21692 перегляди

ЄС розпочав переговори щодо 14-го пакету санкцій проти росії, який включає обмеження на російський газ, зокрема, заборону на перевалку російського скрапленого природного газу (СПГ) та введення обмежень на три російські СПГ-проєкти.

У середу, 8 травня, в ЄС стартували перемовини щодо 14 пакету санкцій проти рф, який вперше може передбачати обмеження на російський газ. Про це пише видання Euronews, передає УНН.

Деталі 

У виданні кажуть, що пропозиція санкцій проти СПГ фактично порушує давнє табу в Брюсселі, оскільки російський газ досі був повністю позбавлений будь-яких обмежень.

Водночас наразі план Єврокомісії не передбачає повної заборони  на імпорт, як раніше блок робив з вугіллям і морською нафтою.

Натомість санкції мають  заборонити перевалку російського зрідженого природного газу (СПГ), тобто практику реекспорту СПГ.   

США ввели санкції проти компаній, що допомагали Ірану постачати дрони в росію для війни в Україні25.04.24, 19:31 • 21229 переглядiв

Зазначається, що Захід відіграє провідну роль в секторах страхування вантажів і транспортних послуг: минулого року морська галузь країн G7 обробляла 93% російського експорту СПГ, вартість якого становить 15,5 млрд євро.

Проєкт санкцій, надісланий державам-членам у п’ятницю, має на меті приборкати цей прибутковий бізнес. Окрім того, передбачені обмеження щодо трьох російських проєктів у сфері СПГ. Попередньо йдеться про Arctic LNG 2, Усть-Луга та Мурманськ.

Доповнення

У виданні розповіли, що посли ЄС провели початкову дискусію, але країнам ЄС, ймовірно, знадобиться ще багато часу для досягнення остаточної угоди. 

Санкції щодо енергетичного сектору вважаються дуже чутливими і в минулому призводили до тривалих переговорів і поступок в останню хвилину.

Нагадаємо

У травні ЗМІ стало відомо, що Європейська комісія направила країнам ЄС проєкт 14-го пакету санкцій проти росії, в якому передбачено обмеження імпорту скрапленого газу з росії, хоч повного ембарго не планується.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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