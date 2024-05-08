У ЄС розпочали обговорення 14 пакету санкцій проти рф, який передбачає обмеження щодо СПГ - ЗМІ
Київ • УНН
ЄС розпочав переговори щодо 14-го пакету санкцій проти росії, який включає обмеження на російський газ, зокрема, заборону на перевалку російського скрапленого природного газу (СПГ) та введення обмежень на три російські СПГ-проєкти.
У середу, 8 травня, в ЄС стартували перемовини щодо 14 пакету санкцій проти рф, який вперше може передбачати обмеження на російський газ. Про це пише видання Euronews, передає УНН.
Деталі
У виданні кажуть, що пропозиція санкцій проти СПГ фактично порушує давнє табу в Брюсселі, оскільки російський газ досі був повністю позбавлений будь-яких обмежень.
Водночас наразі план Єврокомісії не передбачає повної заборони на імпорт, як раніше блок робив з вугіллям і морською нафтою.
Натомість санкції мають заборонити перевалку російського зрідженого природного газу (СПГ), тобто практику реекспорту СПГ.
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Зазначається, що Захід відіграє провідну роль в секторах страхування вантажів і транспортних послуг: минулого року морська галузь країн G7 обробляла 93% російського експорту СПГ, вартість якого становить 15,5 млрд євро.
Проєкт санкцій, надісланий державам-членам у п’ятницю, має на меті приборкати цей прибутковий бізнес. Окрім того, передбачені обмеження щодо трьох російських проєктів у сфері СПГ. Попередньо йдеться про Arctic LNG 2, Усть-Луга та Мурманськ.
Доповнення
У виданні розповіли, що посли ЄС провели початкову дискусію, але країнам ЄС, ймовірно, знадобиться ще багато часу для досягнення остаточної угоди.
Санкції щодо енергетичного сектору вважаються дуже чутливими і в минулому призводили до тривалих переговорів і поступок в останню хвилину.
Нагадаємо
У травні ЗМІ стало відомо, що Європейська комісія направила країнам ЄС проєкт 14-го пакету санкцій проти росії, в якому передбачено обмеження імпорту скрапленого газу з росії, хоч повного ембарго не планується.