Німеччина блокує нові санкції ЄС проти росії, має певні занепокоєння - dpa

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 73 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 20842 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 57394 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 105009 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 130103 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 136011 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 233043 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170486 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190035 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172939 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
77 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

У Києві пролунали вибухи: працює ППО

28 березня, 21:36 • 23083 перегляди
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 13492 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 12625 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

01:53 • 23426 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 32673 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 233043 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 355136 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 371565 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 287487 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 360681 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 56546 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 73577 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 85270 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168981 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171578 перегляди
Актуальне
Німеччина блокує нові санкції ЄС проти росії, має певні занепокоєння - dpa

Німеччина блокує нові санкції ЄС проти росії, має певні занепокоєння - dpa

Київ • УНН

 • 22659 перегляди

Німеччина блокує прогрес щодо наступного пакету санкцій ЄС проти росії через занепокоєння щодо заходів, спрямованих на боротьбу з обходом санкцій та певними обмеженнями.

Уряд Німеччини блокує прогрес у переговорах щодо чергового пакету санкцій ЄС щодо росії. На думку дипломатів у Брюсселі, німецьке занепокоєння та запити на зміни є основною причиною того, чому планування санкцій ще не завершено, повідомляє німецьке видання dpa з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

Останнім часом виникло відчуття, що Німеччина стала новою Угорщиною, сказав представник ЄС, маючи на увазі той факт, що будапештський уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана в минулому неодноразово відкладав ухвалення рішень щодо санкцій проти росії.

Заплановані нові каральні заходи ЄС спрямовані, зокрема, на боротьбу з обходом санкцій. "Це означає, наприклад, що російська збройова промисловість все ще може використовувати західні технології для зброї для війни проти України", - вказує видання.

У ЄС розпочали обговорення 14 пакету санкцій проти рф, який передбачає обмеження щодо СПГ - ЗМІ08.05.24, 19:45 • 21692 перегляди

Окрім того, планується вперше запровадити жорсткі санкції ЄС проти російського бізнесу з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) вартістю мільярд доларів. За словами дипломатів, Єврокомісія хоче заборонити використовувати такі порти, як Зебрюгге у Бельгії, для відправки російського СПГ до третіх країн. Це має призвести до того, що росія зможе продавати менше скрапленого природного газу через брак транспортних потужностей та вкладати менше грошей у свою агресивну війну, зазначає видання.

"За словами дипломатів ЄС, сумніви Німеччини щодо цих планів стосуються, перш за все, заходів, покликаних ускладнити обхід санкцій ЄС. Відповідно, федеральний уряд закликає, серед іншого, до того, щоб заплановане правило про відповідальність філій компаній у разі порушень було обмежено певними товарами або повністю видалено. Причиною цього, очевидно, є побоювання, що інакше німецькі компанії можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення санкцій", - ідеться у публікації.

Окрім того, за інформацією dpa, "федеральний уряд вважає деякі зобов'язання щодо звітності зайвими і хоче послабити захід, покликаний ще більше обмежити використання російської системи СПФС для обміну електронними повідомленнями про фінансові операції".

Представник постійного представництва ФРН при ЄС не захотів коментувати переговори на запит dpa. Він зазначив, що обговорення між країнами-членами мають конфіденційний характер.

Спочатку планувалося, що угода щодо нового пакету санкцій буде досягнута до початку сьогоднішнього саміту G7 демократичних промислово розвинених країн.

Рішення щодо 14-го пакету санкцій ЄС проти рф може бути протягом 24 годин - ЗМІ12.06.24, 10:32 • 47186 переглядiв

"За словами дипломатів, політична угода може бути досягнута не раніше, ніж у п'ятницю. Після зустрічі постійних представників країн ЄС у Брюсселі в середу було сказано, що велика центральна країна-член ЄС без подальших пояснень зазначила, що, як і раніше, вважає деякі частини планів проблематичними", - вказує видання.

Випадок із санкціями проти рф, як зауважує видання, - не перший, коли поведінка уряду ФРН зустріла нерозуміння з боку партнерів.

"Нещодавно, наприклад, це завадило НАТО назвати новий проект для України "Місією НАТО в Україні", - пише видання. Федеральний уряд, як зазначається, зайняв позицію, що ця назва може бути помилково зрозуміла як така, що альянс хоче відправити солдатів в Україну. Тому вона побоюється, що назва росією може бути використана з пропагандистською метою і проти альянсу.

Прихильники використання терміну "місія", однак, стверджували, що кремль так чи інакше засудить проект НАТО як агресію і використовуватиме його для дезінформаційних кампаній. "Незрозуміло, що Німеччина - єдина країна, яка через це йде на барикади - тим більше, що федеральний уряд заявляє, що повністю підтримує ці плани", - зазначає видання. Основна мета проекту, як повідомляється, полягає в тому, щоб НАТО взяла на себе міжнародну координацію постачання озброєнь та навчання українських збройних сил у майбутньому.

НАТО працює над місією для України - Столтенберг06.06.24, 13:49 • 70597 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,787.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,882.79