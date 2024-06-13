Німеччина блокує нові санкції ЄС проти росії, має певні занепокоєння - dpa

Уряд Німеччини блокує прогрес у переговорах щодо чергового пакету санкцій ЄС щодо росії. На думку дипломатів у Брюсселі, німецьке занепокоєння та запити на зміни є основною причиною того, чому планування санкцій ще не завершено, повідомляє німецьке видання dpa з посиланням на джерела, пише УНН.

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Останнім часом виникло відчуття, що Німеччина стала новою Угорщиною, сказав представник ЄС, маючи на увазі той факт, що будапештський уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана в минулому неодноразово відкладав ухвалення рішень щодо санкцій проти росії.

Заплановані нові каральні заходи ЄС спрямовані, зокрема, на боротьбу з обходом санкцій. "Це означає, наприклад, що російська збройова промисловість все ще може використовувати західні технології для зброї для війни проти України", - вказує видання.

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Окрім того, планується вперше запровадити жорсткі санкції ЄС проти російського бізнесу з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) вартістю мільярд доларів. За словами дипломатів, Єврокомісія хоче заборонити використовувати такі порти, як Зебрюгге у Бельгії, для відправки російського СПГ до третіх країн. Це має призвести до того, що росія зможе продавати менше скрапленого природного газу через брак транспортних потужностей та вкладати менше грошей у свою агресивну війну, зазначає видання.

"За словами дипломатів ЄС, сумніви Німеччини щодо цих планів стосуються, перш за все, заходів, покликаних ускладнити обхід санкцій ЄС. Відповідно, федеральний уряд закликає, серед іншого, до того, щоб заплановане правило про відповідальність філій компаній у разі порушень було обмежено певними товарами або повністю видалено. Причиною цього, очевидно, є побоювання, що інакше німецькі компанії можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення санкцій", - ідеться у публікації.

Окрім того, за інформацією dpa, "федеральний уряд вважає деякі зобов'язання щодо звітності зайвими і хоче послабити захід, покликаний ще більше обмежити використання російської системи СПФС для обміну електронними повідомленнями про фінансові операції".

Представник постійного представництва ФРН при ЄС не захотів коментувати переговори на запит dpa. Він зазначив, що обговорення між країнами-членами мають конфіденційний характер.

Спочатку планувалося, що угода щодо нового пакету санкцій буде досягнута до початку сьогоднішнього саміту G7 демократичних промислово розвинених країн.

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"За словами дипломатів, політична угода може бути досягнута не раніше, ніж у п'ятницю. Після зустрічі постійних представників країн ЄС у Брюсселі в середу було сказано, що велика центральна країна-член ЄС без подальших пояснень зазначила, що, як і раніше, вважає деякі частини планів проблематичними", - вказує видання.

Випадок із санкціями проти рф, як зауважує видання, - не перший, коли поведінка уряду ФРН зустріла нерозуміння з боку партнерів.

"Нещодавно, наприклад, це завадило НАТО назвати новий проект для України "Місією НАТО в Україні", - пише видання. Федеральний уряд, як зазначається, зайняв позицію, що ця назва може бути помилково зрозуміла як така, що альянс хоче відправити солдатів в Україну. Тому вона побоюється, що назва росією може бути використана з пропагандистською метою і проти альянсу.

Прихильники використання терміну "місія", однак, стверджували, що кремль так чи інакше засудить проект НАТО як агресію і використовуватиме його для дезінформаційних кампаній. "Незрозуміло, що Німеччина - єдина країна, яка через це йде на барикади - тим більше, що федеральний уряд заявляє, що повністю підтримує ці плани", - зазначає видання. Основна мета проекту, як повідомляється, полягає в тому, щоб НАТО взяла на себе міжнародну координацію постачання озброєнь та навчання українських збройних сил у майбутньому.

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