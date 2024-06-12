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Рішення щодо 14-го пакету санкцій ЄС проти рф може бути протягом 24 годин - ЗМІ

Рішення щодо 14-го пакету санкцій ЄС проти рф може бути протягом 24 годин - ЗМІ

Київ • УНН

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Бельгія прагне досягти компромісу щодо 14-го пакету санкцій ЄС проти росії протягом 24 годин до саміту G7, але стикається з проблемами з боку Угорщини, Німеччини та Франції щодо конкретних заходів.

Головуюча у Європейському Союзі Бельгія прагне досягти компромісу щодо 14-го пакету санкцій ЄС проти росії протягом 24 годин до саміту G7, з посиланням на коментар дипломата ЄС повідомляє польське видання RMF24, пише УНН.

Деталі

Бельгія, яка головує в роботі в Євросоюзі, хоче досягти компромісу щодо 14-го пакету санкцій проти росії протягом наступних 24 годин, дізналося RMF FM у Брюсселі. "Бельгія має амбіції знайти угоду до саміту G7", - сказав дипломат ЄС. 13 червня в італійській Апулії починається саміт G7.

Видання вказує, що основним пунктом 14-го пакету санкцій проти росії є заборона на перевалку російського скрапленого газу в портах ЄС.

Очікується, що останні обмеження будуть сильнішими за 13-й пакет, ухвалений у другу річницю початку війни в Україні, який не включав секторальних санкцій, що вдарили по економіці росії. Сьогодні вдень посли ЄС спробують досягти компромісу, пише видання.

"Є шанси на швидке ухвалення 14-го пакету санкцій, але це буде важко", - сказав кореспонденту RMF FM у Брюсселі один із високопоставлених дипломатів ЄС.

Більшість держав-членів блоку, як вказано, тепер можуть ухвалити останні пропозиції. Однак у кількох країн є питання та запити по суті, які буде важко вирішити протягом кількох годин, пояснив дипломат ЄС.

Це стосується Угорщини, а також Німеччини та Франції, які все ще мають серйозні застереження, вказує видання.

У Будапешті, як зазначається, вважають, що будь-які санкції щодо енергетичного сектору шкідливі, оскільки призводять не лише до зростання цін, а й підвищують ризики щодо поставок.

А Берлін і Париж, як повідомляється, не дуже охоче погоджуються на заборону експорту елітних автомобілів до білорусі, а саме тут російські олігархи закуповують свої товари з моменту введення заборони на експорт таких автомобілів до росії. Дзеркальні санкції проти білорусі мали на меті не дати росіянам обійти обмеження.

Бельгійці кажуть, що якщо члени ЄС, які входять до G7, хочуть приземлитися в Апулії з пакетом сильних санкцій у сумці, вони мають продемонструвати певне почуття консенсусу.

Для деяких країн, утім, дата зустрічі G7, як зазначає видання, менш важлива, але вони вважають, що пакет санкцій має бути ухвалений у червні, до того, як Угорщина почне головувати в ЄС на початку липня.

Євросоюз пропонує накласти санкції проти судноплавної компанії рф "Совкомфлот" - Bloomberg12.06.24, 10:15 • 16035 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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