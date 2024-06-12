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Євросоюз пропонує накласти санкції проти судноплавної компанії рф "Совкомфлот" - Bloomberg

Євросоюз пропонує накласти санкції проти судноплавної компанії рф "Совкомфлот" - Bloomberg

Київ • УНН

 • 16035 перегляди

Європейський Союз пропонує ввести санкції проти російського нафтотранспортного гіганта "Совкомфлот" і пов'язаних з ним танкерів, щоб обмежити можливості рф фінансувати війну проти України.

Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти російського нафтотранспортного гіганта ПАТ "Совкомфлот", щоб обмежити можливості Кремля фінансувати війну проти України. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Євросоюз слідом за США пропонує накласти санкції на "Совкомфлот" та 14 нафтових танкерів, пов'язаних з цією компанією, з метою скорочення обсягів продажу нафти.

Також Європейський Союз пропонує накласти санкції на 13 суден, які займаються перевезенням товарів і технологій, що використовуються в секторі оборони і безпеки, а також транспортуванням нафти і нафтопродуктів або сприяють розширенню російського енергетичного сектору.

Можливі санкції ЄС потребують схвалення всіх країн-членів, і до цього часу план може змінитися, кажуть у виданні.

Довідково

"Совкомфлот", найбільша судноплавна компанія росії, є однією з ключових компаній, що допомагають транспортувати російську нафту в умовах західних обмежень, накладених на країну після повномасштабного вторгнення в Україну. Компанія також надає послуги з видобутку на шельфі та морського транспортування скрапленого природного газу.

У відповідь на війну росії в Україні, "Група семи" промислово розвинених країн запровадила верхню межу цін на російський експорт нафти і нафтопродуктів, щоб обмежити доступ країни до західних транспортних і страхових послуг. москва пристосувалася до обмежень, включаючи заборону Європейського Союзу на імпорт російської нафти, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і продаючи свою нафту азійським клієнтам.

російський нафтовий танкер перемістив вантаж біля Сінгапуру для обходу санкцій - Bloomberg10.06.24, 17:28 • 25574 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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