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російський нафтовий танкер перемістив вантаж біля Сінгапуру для обходу санкцій - Bloomberg

російський нафтовий танкер перемістив вантаж біля Сінгапуру для обходу санкцій - Bloomberg

Київ • УНН

 • 25574 перегляди

російський нафтовий танкер "Примор'я" таємно перевіз вантаж на інше судно недалеко від Сінгапуру, щоб обійти санкції США.

Підсанкційний російський нафтовий танкер "Примор’я" таємно здійснив переміщення сировини на судно неподалік Сінгапуру, пропливши для цього 12 тис. км. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що на російський танкер "Примор’я" управління з контролю за іноземними активами мінфіну США наклало санкції в жовтні минулого року. Після цього він близько 6 місяців не завантажував нафту.

Втім наприкінці квітня цього року танкер прибув до чорноморського порту новоросійська. Він забрав вантаж нафти Urals та вирушив у рейс, шлях якого становить 7,5 тис. миль (близько 12 тис. км), аби прибути до місця, що розташоване приблизно за 70 миль на схід від Сінгапуру,

- зазначає Bloomberg.

Видання зауважує, що у 2024 році рф відвантажила близько 3,4 млн барелів нафти на день на суму $37 млрд у пункті експорту.У травні надходження до державного бюджету від нафти зросли майже на 50% порівняно з минулим роком, оскільки ціни на сиру нафту зросли, а країна адаптувалася до цих заходів. Проте, спотворена логістика, в якій бере участь танкер "Примор'я", свідчить про наявність перешкод для торгівлі.

Невдовзі після прибуття російського танкера на схід від Сінгапуру, він зник з автоматичної ідентифікаційної системи, завдяки якій комерційні судна передають своє місцеперебування та пункти призначення з міркувань безпеки.

Водночас після зникнення судна супутникові знімки зафіксували, що танкер перемістив вантаж 3 червня на інше судно - Ocean Hermana.

Таємна передача теоретично допоможе тому, хто купує нафту, дистанціюватися від роботи з судном, яке потрапило під санкції, та будь-якого ризику подальших дій казначейства. Ідентифікація судна-одержувача ускладнює приховування походження вантажу,

- зазначає Bloomberg.

Танкер "Примор’я" належить державній нафтовій танкерній компанії росії ПАТ "Совкомфлот" - тоді його борт перевозив близько 1 млн барелів нафти.

Через збільшення попиту на нафту її ціни пішли у верх10.06.24, 16:32 • 16013 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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