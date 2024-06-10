Через збільшення попиту на нафту її ціни пішли у верх

У понеділок ціни на нафту зазнали значного зростання, підбадьорені очікуваннями на збільшення попиту на пальне влітку. Однак підйом цін був стриманий через зміцнення долара, яке відбулося через зниження інвесторських очікувань щодо скорочення процентних ставок у США.Про це пише Reuters, передає УНН.

За прогнозами аналітиків Goldman Sachs, ціна на нафту марки Brent може досягти 86 доларів за барель у третьому кварталі. Вони вказують, що стабільний літній попит на транспорт сприятиме нестачі на ринку нафти, оцінюваній у 1,3 мільйона барелів на день.

Ціна ф'ючерсів на Brent зросла на 16 центів, або 0,2%, досягнувши 79,78 доларів за барель, тоді як ціна ф'ючерсів на нафту West Texas Intermediate у США піднялася на 6 центів до 75,59 долара.

Ми вважаємо, що нинішнє позиціонування на ринку є надто песимістичним, враховуючи, що ми очікуємо більшого скорочення запасів нафти протягом наступних кількох тижнів - йдеться у звіті аналітиків UBS.

Минулого тижня ціни на нафту зазнали третього тижневого зниження поспіль через турботи щодо плану Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників, відомих як ОПЕК+, зменшити деякі обмеження на видобуток з жовтня, що може призвести до збільшення пропозиції на ринку.

На тлі цих скорочень запаси нафти та бензину в США все ж зросли минулого тижня. Консалтингова компанія FGE прогнозує, що ціни на нафту можуть піднятися до середини 80 доларів за барель у третьому кварталі.

Ми продовжуємо очікувати, що ринок зміцниться. Але для цього, швидше за все, знадобиться переконливий сигнал про посилення попередніх даних інвентаризації - кажуть у FGE.

Сила долара негативно вплинула на ринок після того, як в п’ятницю нові дані про зайнятість у США змусили інвесторів переглянути свої очікування щодо процентних ставок. Водночас євро знизився після оголошення президентом Франції Еммануелем Макроном дострокових парламентських виборів. Підвищення курсу американського долара робить товари, ціни на які вказані в доларах, такі як нафта, дорожчими для тримачів інших валют.

Нагадаємо

Країни ОПЕК+ погодилися в неділю продовжити більшість своїх скорочень видобутку нафти на 2024 рік, але почати їх поетапне скасування у 2025 році, оскільки група прагне підтримати ринок на тлі повільного зростання світового попиту.