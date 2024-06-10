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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за увеличения спроса на нефть ее цены пошли вверх

Из-за увеличения спроса на нефть ее цены пошли вверх

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 13:32  •  6937 просмотра

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Цены на нефть выросли в понедельник из-за ожиданий увеличения спроса на топливо летом, но рост был ограничен укреплением доллара, вызванным снижением ожиданий снижения процентных ставок в США.

В понедельник цены на нефть резко выросли, воодушевленные ожиданиями увеличения спроса на топливо летом. Однако рост цен был задержан из-за укрепления доллара, которое произошло из-за снижения инвесторских ожиданий по сокращению процентных ставок в США.Об этом пишет Reuters, передает УНН.

По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, цена на нефть марки Brent может достигнуть 86 долларов за баррель в третьем квартале. Они указывают, что стабильный летний спрос на транспорт будет способствовать нехватке на рынке нефти, оцениваемой в 1,3 миллиона баррелей в день.

Цена фьючерсов на Brent выросла на 16 центов, или 0,2%, достигнув 79,78 долларов за баррель, тогда как цена фьючерсов на нефть West Texas Intermediate в США поднялась на 6 центов до 75,59 доллара.

Мы считаем, что нынешнее позиционирование на рынке слишком пессимистично, учитывая, что мы ожидаем большего сокращения запасов нефти в течение следующих нескольких недель

- говорится в отчете аналитиков UBS.

На прошлой неделе цены на нефть упали на третью неделю подряд из-за опасений по поводу плана организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, известных как ОПЕК+, по снижению некоторых ограничений на добычу с октября, что может привести к увеличению предложения на рынке.

На фоне этих сокращений запасы нефти и бензина в США все же выросли на прошлой неделе. Консалтинговая компания FGE прогнозирует, что цены на нефть могут подняться до середины 80 долларов за баррель в третьем квартале.

Мы продолжаем ожидать, что рынок укрепится. Но для этого, скорее всего, потребуется убедительный сигнал об усилении предварительных данных инвентаризации

- говорят в FGE.   

Сила доллара негативно повлияла на рынок после того, как в пятницу новые данные о занятости в США заставили инвесторов пересмотреть свои ожидания относительно процентных ставок. В то же время евро снизился после объявления президентом Франции Эммануэлем Макроном досрочных парламентских выборов. Повышение курса американского доллара делает товары, цены на которые указаны в долларах, такие как нефть, дороже для держателей других валют.

Напомним

Страны ОПЕК + согласились в воскресенье продлить большую часть своих сокращений добычи нефти на 2024 год, но начать их поэтапную отмену в 2025 году, поскольку группа стремится поддержать рынок на фоне медленного роста мирового спроса.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
reutersReuters
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