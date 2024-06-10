российский нефтяной танкер переместил груз возле Сингапура для обхода санкций - Bloomberg

Подсанкционный российский нефтяной танкер "Приморье" тайно совершил перемещение сырья на судно недалеко от Сингапура, проплыв для этого 12 тыс. км. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на российский танкер "Приморье" управление по контролю за иностранными активами минфина США наложило санкции в октябре прошлого года. После этого он около 6 месяцев не загружал нефть.

Впрочем в конце апреля этого года танкер прибыл в черноморский порт новороссийска. Он забрал груз нефти Urals и отправился в рейс, путь которого составляет 7,5 тыс. миль (около 12 тыс. км), чтобы прибыть к месту, расположенному примерно в 70 милях к востоку от Сингапура, - отмечает Bloomberg.

Издание отмечает, что в 2024 году рф отгрузила около 3,4 млн баррелей нефти в день на сумму $37 млрд в пункте экспорта.В мае поступления в государственный бюджет от нефти выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом, поскольку цены на сырую нефть выросли, а страна адаптировалась к этим мерам. Тем не менее, искаженная логистика, в которой участвует танкер "Приморье", свидетельствует о наличии препятствий для торговли.

Вскоре после прибытия российского танкера к востоку от Сингапура он исчез из автоматической системы идентификации, благодаря которой коммерческие суда передают свое местонахождение и пункты назначения по соображениям безопасности.

В то же время после исчезновения судна спутниковые снимки зафиксировали, что танкер переместил груз 3 июня на другое судно - Ocean Hermana.

Тайная передача теоретически поможет тому, кто покупает нефть, дистанцироваться от работы с судном, попавшим под санкции, и любого риска дальнейших действий казначейства. Идентификация судна-получателя затрудняет сокрытие происхождения груза, - отмечает Bloomberg.

Танкер " Приморье "принадлежит государственной нефтяной танкерной компании России ПАО" Совкомфлот " - тогда его борт перевозил около 1 млн баррелей нефти.

Из-за увеличения спроса на нефть ее цены пошли вверх