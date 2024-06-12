Евросоюз предлагает наложить санкции против судоходной компании рф "Совкомфлот" - Bloomberg

Европейский Союз предлагает ввести санкции против российского нефтетранспортного гиганта ПАО "Совкомфлот", чтобы ограничить возможности Кремля финансировать войну против Украины. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Евросоюз вслед за США предлагает наложить санкции на "Совкомфлот" и 14 нефтяных танкеров, связанных с этой компанией, с целью сокращения объемов продажи нефти.

Также Европейский Союз предлагает наложить санкции на 13 судов, которые занимаются перевозкой товаров и технологий, используемых в секторе обороны и безопасности, а также транспортировкой нефти и нефтепродуктов или способствуют расширению российского энергетического сектора.

Возможные санкции ЕС требуют одобрения всех стран-членов, и к этому времени план может измениться, говорят в издании.

Справочно

"Совкомфлот", крупнейшая судоходная компания россии, является одной из ключевых компаний, помогающих транспортировать российскую нефть в условиях западных ограничений, наложенных на страну после полномасштабного вторжения в Украину. Компания также предоставляет услуги по добыче на шельфе и морской транспортировке сжиженного природного газа.

В ответ на войну россии в Украине, "Группа семи" промышленно развитых стран ввела верхний предел цен на российский экспорт нефти и нефтепродуктов, чтобы ограничить доступ страны к западным транспортным и страховым услугам. москва приспособилась к ограничениям, включая запрет Европейского Союза на импорт российской нефти, используя огромный теневой флот танкеров и продавая свою нефть азиатским клиентам.

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