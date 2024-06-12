Председательствующая в Европейском Союзе Бельгия стремится достичь компромисса по 14-му пакету санкций ЕС против россии в течение 24 часов до саммита G7, со ссылкой на комментарий дипломата ЕС сообщает польское издание RMF24, пишет УНН.

Детали

Бельгия, которая председательствует в работе в Евросоюзе, хочет достичь компромисса по 14-му пакету санкций против россии в течение следующих 24 часов, узнало RMF FM в Брюсселе. "Бельгия имеет амбиции найти соглашение до саммита G7", - сказал дипломат ЕС. 13 июня в итальянской Апулии начинается саммит G7.

Издание указывает, что основным пунктом 14-го пакета санкций против россии является запрет на перевалку российского сжиженного газа в портах ЕС.

Ожидается, что последние ограничения будут сильнее 13-го пакета, принятого во вторую годовщину начала войны в Украине, который не включал секторальных санкций, ударивших по экономике россии. Сегодня днем послы ЕС попытаются достичь компромисса, пишет издание.

"Есть шансы на быстрое принятие 14-го пакета санкций, но это будет трудно", - сказал корреспонденту RMF FM в Брюсселе один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

Большинство государств-членов блока, как указано, теперь могут принять последние предложения. Однако у нескольких стран есть вопросы и запросы по существу, которые будет трудно решить в течение нескольких часов, пояснил дипломат ЕС.

Это касается Венгрии, а также Германии и Франции, которые все еще имеют серьезные предостережения, указывает издание.

В Будапеште, как отмечается, считают, что любые санкции в отношении энергетического сектора вредны, поскольку приводят не только к росту цен, но и повышают риски по поставкам.

А Берлин и Париж, как сообщается, не очень охотно соглашаются на запрет экспорта элитных автомобилей в беларусь, а именно здесь российские олигархи закупают свои товары с момента введения запрета на экспорт таких автомобилей в россию. Зеркальные санкции против беларуси имели целью не дать россиянам обойти ограничения.

Бельгийцы говорят, что если члены ЕС, которые входят в G7, хотят приземлиться в Апулии с пакетом сильных санкций в сумке, они должны продемонстрировать определенное чувство консенсуса.

Для некоторых стран, впрочем, дата встречи G7, как отмечает издание, менее важна, но они считают, что пакет санкций должен быть принят в июне, до того, как Венгрия начнет председательствовать в ЕС в начале июля.

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