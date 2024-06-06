НАТО працює над місією для України - Столтенберг
Київ • УНН
Наразі НАТО працює над питанням місії НАТО для України, щоб забезпечити довгострокову військову підтримку і наблизити Україну до членства в НАТО.
У НАТО зараз працюють над тим, як створити місію НАТО для України, заявив на пресконференції під час візиту до Фінляндії у четвер Генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.
Ми будемо обговорювати на саміті НАТО та під час підготовки до саміту НАТО, як забезпечити, щоб ми підтримували Україну стільки, скільки потрібно. Протягом останніх місяців ми бачимо певні прогалини, певні затримки у наданні військової підтримки Україні. Ми повинні гарантувати, що це більше не повториться. І тому ми зараз працюємо в НАТО над тим, як створити місію НАТО для України
З його слів, також іде робота над тим, "як узгодити довгострокові фінансові зобов'язання, щоб Україна отримала передбачуваність і підзвітність, необхідні їй, коли йдеться про військову підтримку з боку союзників по НАТО Україні".
"І нарешті, чим сильнішими будуть наші довгострокові зобов’язання перед Україною, тим швидше закінчиться війна", - наголосив Генсек.
Столтенберг: НАТО працює над наближенням України до членства, на саміті імовірна місія з підтримки31.05.24, 17:47 • 24018 переглядiв