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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАТО работает над миссией для Украины - Столтенберг

НАТО работает над миссией для Украины - Столтенберг

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 10:49  •  3473 просмотра

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Сейчас НАТО работает над вопросом миссии НАТО для Украины, чтобы обеспечить долгосрочную военную поддержку и приблизить Украину к членству в НАТО.

В НАТО сейчас работают над тем, как создать миссию НАТО для Украины, заявил во время пресс-конференции во время визита в Финляндию в четверг Генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.

Мы будем обсуждать на саммите НАТО и во время подготовки к саммиту НАТО, как обеспечить, чтобы мы поддерживали Украину столько, сколько потребуется. В последние месяцы мы видим определенные пробелы, определенные задержки в предоставлении военной поддержки Украине. Мы должны гарантировать, что это больше не повторится. И поэтому мы сейчас работаем в НАТО над тем, как создать миссию НАТО для Украины

- сказал Столтенберг.

По его словам, также идет работа над тем, "как согласовать долгосрочные финансовые обязательства, чтобы Украина получила предсказуемость и подотчетность, необходимые ей, когда речь идет о военной поддержке со стороны союзников по НАТО Украине".

"И наконец, чем сильнее будут наши долгосрочные обязательства перед Украиной, тем быстрее закончится война", - подчеркнул Генсек.

Столтенберг: НАТО работает над приближением Украины к членству, на саммите вероятна миссия по поддержке31 мая 2024, 14:47 • 23496 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
natoNATO
finlyandiyaФинляндия
yens-stoltenberhЙенс Столтенберг
ukrainaУкраина
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