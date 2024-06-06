НАТО работает над миссией для Украины - Столтенберг

В НАТО сейчас работают над тем, как создать миссию НАТО для Украины, заявил во время пресс-конференции во время визита в Финляндию в четверг Генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.

Мы будем обсуждать на саммите НАТО и во время подготовки к саммиту НАТО, как обеспечить, чтобы мы поддерживали Украину столько, сколько потребуется. В последние месяцы мы видим определенные пробелы, определенные задержки в предоставлении военной поддержки Украине. Мы должны гарантировать, что это больше не повторится. И поэтому мы сейчас работаем в НАТО над тем, как создать миссию НАТО для Украины - сказал Столтенберг.

По его словам, также идет работа над тем, "как согласовать долгосрочные финансовые обязательства, чтобы Украина получила предсказуемость и подотчетность, необходимые ей, когда речь идет о военной поддержке со стороны союзников по НАТО Украине".

"И наконец, чем сильнее будут наши долгосрочные обязательства перед Украиной, тем быстрее закончится война", - подчеркнул Генсек.

Столтенберг: НАТО работает над приближением Украины к членству, на саммите вероятна миссия по поддержке