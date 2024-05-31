Столтенберг: НАТО работает над приближением Украины к членству, на саммите вероятна миссия по поддержке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется, что на июльском саммите НАТО в Вашингтоне будет создана миссия или более сильная структура для поддержки Украины в рамках приближения страны к членству в Альянсе. Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу по итогам встречи министров НАТО в Праге, пишет УНН.

Союзники по НАТО соглашаются, что Украина станет членом Альянса. Мы работаем над тем, как приблизить Украину к членству. (...) Я надеюсь, что на саммите в Вашингтоне мы сможем предпринять дальнейшие шаги, а также твердо верю в то, что мы, скорее всего, создадим миссию или более сильную структуру для оказания поддержки Украине. Это поможет приблизить Украину к членству - сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что, "конечно, все, что мы делаем вместе с Украиной, поможет им приблизиться к членству".

"Итак, союзники соглашаются, что Украина должна стать членом, но время приглашения зависит от того, когда будет достигнут консенсус и когда будут выполнены условия", - указал Генсек НАТО.

Членство в НАТО будет окончательной гарантией безопасности Украины - Столтенберг