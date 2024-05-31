Столтенберг: НАТО працює над наближенням України до членства, на саміті імовірна місія з підтримки
Київ • УНН
Союзники по НАТО згодні з можливим членством України в Альянсі і працюють над тим, щоб наблизити Україну до членства за допомогою можливих кроків на майбутньому саміті у Вашингтоні, таких як створення місії або більш сильної структури для підтримки України.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні буде створено місію або сильнішу структуру для підтримки України у межах наближення країни до членства в Альянсі. Про це він сказав на пресконференції у п'ятницю за підсумками зустрічі міністрів НАТО у Празі, пише УНН.
Союзники по НАТО погоджуються, що Україна стане членом Альянсу. Ми працюємо над тим, як наблизити Україну до членства. (...) Я сподіваюся, що на саміті у Вашингтоні ми зможемо зробити подальші кроки, а також твердо вірю в те, що ми, швидше за все, створимо місію чи більш сильну структуру для надання підтримки Україні. Це допоможе наблизити Україну до членства
При цьому він зауважив, що, "звичайно, все, що ми робимо разом з Україною, допоможе їм наблизитися до членства".
"Отже, союзники погоджуються, що Україна має стати членом, але час запрошення залежить від того, коли буде досягнуто консенсусу та коли будуть виконані умови", - вказав Генсек НАТО.
Членство в НАТО буде найвищою гарантією безпеки України - Столтенберг31.05.24, 16:45 • 24657 переглядiв