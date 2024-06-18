Новый пакет санкций против рф должны были бы согласовать в ЕС до саммита 27 июня, сообщает EUobserver, пишет УНН.

Детали

"14-й пакет санкций включает ограничения на обращение ЕС с российским сжиженным газом и транспортировку российской нефти, новые меры по усилению торговли запрещенными оружейными технологиями, а также новые черные списки российских граждан. Они должны быть согласованы до саммита ЕС 27 июня и до того, как дружественная к россии Венгрия начнет председательство в ЕС 1 июля", - пишет издание.

При этом со ссылкой на дипломатов ЕС указано, что Германия задерживает переговоры по 14-му пакету санкций против россии.

Отмечается, что новый пакет санкций должен включать более жесткие ограничения для корпоративных дочерних компаний стран ЕС, которые ведут бизнес в россии, но Германия, чья промышленность остается там значительно инвестированной, выразила обеспокоенность по поводу создания обременительной документации по соблюдению требований.

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Также указано, что из-за опасений возмездия кремля ЕС вряд ли ограничит льготы на поездки российских дипломатов, несмотря на "предупреждение о безопасности, одобренное Данией и Нидерландами".

"Австрия и Германия, среди прочих, оставались скептически настроенными в отношении этой идеи в понедельник, 17 июня, хотя официально она не обсуждалась", сообщили несколько дипломатических источников.

Одно из опасений, как указано, в том, что россия помешает дипломатам ЕС свободно передвигаться, как она уже сделала это с британскими и американскими дипломатами, что сделает Европу менее информированной. Они также опасались, что россия может выслать европейских дипломатов или закрыть посольства в москве.

"И они скептически отнеслись к тому, что этот шаг может быть выполнен, поскольку не было нормального способа отследить российских дипломатов, которые ездили на машинах или поездах через открытые границы ЕС", - отмечает издание.

Однако, один из источников в ЕС заявил, что даже если россия сделает все возможное, терять особо нечего. "Роль делегаций ЕС в москве сегодня равна нулю. Они не встречаются с российскими властями, а политика в отношении россии координируется в Брюсселе, Вашингтоне, НАТО, иногда в Париже или Берлине, но точно не в москве", - сказал он.

Перед этим министры иностранных дел Дании и Нидерландов присоединились к странам Балтии, Чехии, Польши и Румынии, призвав к ограничениям на том основании, что российские шпионы все еще злоупотребляют дипломатическим прикрытием для планирования подрывной деятельности в ЕС.

"ЕС должен... ограничить передвижение членов российских дипломатических миссий и членов их семей только территорией государства их аккредитации", - заявили восемь министров иностранных дел в письме дипломатической службе ЕС от 11 июня.

"Эта мера существенно сузит оперативное пространство для российских агентов", - заявили они.

Чехи впервые предложили эту идею в ноябре 2023 года, но остались без внимания. Но она снова появилась с более широкой поддержкой после серии диверсионных атак, связанных с россией, в Чехии, Германии, Литве, Польше и Великобритании.

"Разведка, пропаганда или даже подготовка диверсий является основной нагрузкой для большого количества российских "дипломатов" в ЕС", - заявили восемь союзников из ЕС и НАТО.

Страны ЕС выслали около 600 российских дипломатов по обвинению в шпионаже с тех пор, как россия вторглась в Украину в 2022 году.

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