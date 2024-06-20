Новые санкции ЕС против рф в отношении СПГ не сокращают объемы газа, поставляемого в блок - СМИ

Новый пакет санкций против рф, содержащий меры, направленные на российский сжиженный природный газ, не сокращает объемы поставок природного газа в ЕС, сообщило в четверг бельгийское издание Le Soir, пишет УНН.

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Как отмечается, среди мер нового пакета - запрет на перевалку сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС.

"Эта мера направлена на то, чтобы затруднить логистику экспорта российского газа из Арктики, что требует использования ледокольных танкеров-газовозов в зимние месяцы", - пишет издание.

Издание указывает, что эти суда доставляют СПГ, который транспортируют в европейские порты – например, Зебрюгге в Бельгии или Монтуар-де-Бретань во Франции, – и газ затем транспортируется обычными перевозчиками СПГ на азиатский рынок, в частности Китай.

"Таким образом, эти новые санкции не уменьшают объемы природного газа, поставляемого в ЕС, что считается важным условием для некоторых стран, которые все еще очень зависят от этих российских поставок", - пишет издание.

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