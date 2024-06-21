В Европейском Союзе пришли к согласию относительно четырнадцатого пакета санкций против России. Среди ограничений военно-промышленный оборонный комплекс и финансовые услуги. Об этом сообщил высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Баррель на платформе х, передает УНН.

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Дипломат назвал секторы экономики, которые охватывает новый пакет санкций против России, одобренный 20 июня. Он нацелен на: военно-промышленный оборонный комплекс; финансовые услуги; энергетический сектор; обход санкций; военные преступления, в частности лиц, занимающихся депортацией украинских детей.

"Эти санкции направлены на то, чтобы правительству Путина было труднее вести агрессивную войну", — написал чиновник.

Агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники также сообщило, что 14-й пакет санкций предусматривает запрет реэкспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в водах ЕС. В то же время санкции не ограничивают импорт, как это сделал блок 2022 года в отношении российской морской нефти.

Всего в санкционный список ЕС добавили 47 новых юридических лиц и 69 физических лиц, в результате чего их общее количество достигло 2 200.

Новые санкции ЕС против рф в отношении СПГ не сокращают объемы газа, поставляемого в блок - СМИ