Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

Власти Японии ввели санкции против 11 физлиц и 26 компаний из России, следует из списка , опубликованного на сайте японского МИД, передает УНН.

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Среди физических лиц под ограничения попали секретарь российского ЦИК Наталья Бударина и еще пять членов избиркома, председатель "тактического ракетного вооружения" Борис Обносов, директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов и др.

Среди компаний под санкции попали крупнейшая в мире алмазодобывающая компания АЛРОСА, российский производитель микросхем АО "Микрон", а также оборонные компании.

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Кроме того, Япония вводит санкции против 11 компаний и организаций из Китая, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана. Их обвиняют в обходе ограничений, введенных против РФ.

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