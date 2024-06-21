Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России
Киев • УНН
Правительство Японии ввело санкции против АЛРОСА, АО «Туполев» и руководства российского Центризбиркома. В целом новые ограничения коснулись 11 физических лиц и 42 компании.
Власти Японии ввели санкции против 11 физлиц и 26 компаний из России, следует из списка , опубликованного на сайте японского МИД, передает УНН.
детали
Среди физических лиц под ограничения попали секретарь российского ЦИК Наталья Бударина и еще пять членов избиркома, председатель "тактического ракетного вооружения" Борис Обносов, директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов и др.
Среди компаний под санкции попали крупнейшая в мире алмазодобывающая компания АЛРОСА, российский производитель микросхем АО "Микрон", а также оборонные компании.
Дополнение
Кроме того, Япония вводит санкции против 11 компаний и организаций из Китая, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана. Их обвиняют в обходе ограничений, введенных против РФ.
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