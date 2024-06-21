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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 03:39  •  1110 просмотра

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Правительство Японии ввело санкции против АЛРОСА, АО «Туполев» и руководства российского Центризбиркома. В целом новые ограничения коснулись 11 физических лиц и 42 компании.

Власти Японии ввели санкции против 11 физлиц и 26 компаний из России, следует из списка , опубликованного на сайте японского МИД, передает УНН.

детали

Среди физических лиц под ограничения попали секретарь российского ЦИК Наталья Бударина и еще пять членов избиркома, председатель "тактического ракетного вооружения" Борис Обносов, директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов и др.

Среди компаний под санкции попали крупнейшая в мире алмазодобывающая компания АЛРОСА, российский производитель микросхем АО "Микрон", а также оборонные компании.

Дополнение

Кроме того, Япония вводит санкции против 11 компаний и организаций из Китая, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана. Их обвиняют в обходе ограничений, введенных против РФ.

У вас есть опыт работы в том числе с китайскими Alpha Trading Investments, Guangzhou Ausay Technology и Shenzhen Biguang Trading.

Стали известны подробности 14-го пакета санкций против России21 июня 2024, 00:26 • 13125 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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