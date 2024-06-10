Король Чарльз "як ніколи раніше" прагне налагодити стосунки з дітьми Гаррі та Меган - ЗМІ

Короля Великої Британії Чарльза "не задовольняє" те, що він бачить дітей Гаррі та Меган Маркл, Арчі та Лілібет, лише під час відеодзвінків, стверджують королівські джерела, пише УНН з посиланням на Mirror та Daily Mail.

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Королівські джерела повідомили Mirror, що монарх, який проходить курс лікування від раку з лютого, сказав друзям, що він "як ніколи раніше" прагне побудувати стосунки з п’ятирічним Арчі та дворічною Лілібет.

Він лише кілька разів зустрічався з дітьми герцога та герцогині Сассекських з моменту їхнього народження, і хоче "надолужити втрачений час", враховуючи тривалу сварку Гаррі з рештою королівської сім’ї через їх нібито поводження з його дружиною.

Джерела повідомили газеті, що король Чарльз, якому вдалося потрапити на відзначення річниці "Дня Д" минулого тижня, надіслав Лілібет "сердечний подарунок і листівку" на честь її дня народження минулого тижня.

Джерело повідомило: "Король абсолютно відданий тому, щоб бути присутнім у житті всіх своїх онуків".

"Він цінує сім'ю понад усе, і які б не були його стосунки із сином, він ніколи не задовольниться, щоб просто побачити онуків під час дивного відеодзвінка", - вказало джерело.

39-річний Гаррі та його 42-річна дружина Меган живуть у Монтесіто у штаті Каліфорнія в США відтоді, як вони офіційно залишили своє життя як герцог і герцогиня Сассекські у 2020 році.

Незважаючи на розрив стосунків із Гаррі, король Чарльз є "фантастичним і повним ентузіазму дідусем" для 10-річного принца Джорджа, дев’ятирічної принцеси Шарлотти та п’ятирічного принца Луї, кажуть джерела.

76-річна королева Камілла, як зазначається, також вважається рушійною силою його рішення збільшити зусилля, щоб побачити інших своїх онуків.

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