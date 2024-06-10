Король Чарльз "як ніколи раніше" прагне налагодити стосунки з дітьми Гаррі та Меган - ЗМІ
Київ • УНН
Король Чарльз прагне налагодити стосунки зі своїми онуками Арчі і Лілібет, оскільки йому недостатньо бачитися з ними тільки під час відеодзвінків, і він хоче надолужити згаяний час.
Короля Великої Британії Чарльза "не задовольняє" те, що він бачить дітей Гаррі та Меган Маркл, Арчі та Лілібет, лише під час відеодзвінків, стверджують королівські джерела, пише УНН з посиланням на Mirror та Daily Mail.
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Королівські джерела повідомили Mirror, що монарх, який проходить курс лікування від раку з лютого, сказав друзям, що він "як ніколи раніше" прагне побудувати стосунки з п’ятирічним Арчі та дворічною Лілібет.
Він лише кілька разів зустрічався з дітьми герцога та герцогині Сассекських з моменту їхнього народження, і хоче "надолужити втрачений час", враховуючи тривалу сварку Гаррі з рештою королівської сім’ї через їх нібито поводження з його дружиною.
Джерела повідомили газеті, що король Чарльз, якому вдалося потрапити на відзначення річниці "Дня Д" минулого тижня, надіслав Лілібет "сердечний подарунок і листівку" на честь її дня народження минулого тижня.
Джерело повідомило: "Король абсолютно відданий тому, щоб бути присутнім у житті всіх своїх онуків".
"Він цінує сім'ю понад усе, і які б не були його стосунки із сином, він ніколи не задовольниться, щоб просто побачити онуків під час дивного відеодзвінка", - вказало джерело.
39-річний Гаррі та його 42-річна дружина Меган живуть у Монтесіто у штаті Каліфорнія в США відтоді, як вони офіційно залишили своє життя як герцог і герцогиня Сассекські у 2020 році.
Незважаючи на розрив стосунків із Гаррі, король Чарльз є "фантастичним і повним ентузіазму дідусем" для 10-річного принца Джорджа, дев’ятирічної принцеси Шарлотти та п’ятирічного принца Луї, кажуть джерела.
76-річна королева Камілла, як зазначається, також вважається рушійною силою його рішення збільшити зусилля, щоб побачити інших своїх онуків.
Король Чарльз випадково опинився залучений у новій війні з Меган Маркл – і він лідирує20.04.24, 03:47 • 101647 переглядiв