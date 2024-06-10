Король Чарльз "как никогда раньш" стремится наладить отношения с детьми Гарри и Меган - СМИ

Король Великобритании Чарльз "не доволен" тем, что он видит детей Гарри и Меган Маркл, Арчи и Лилибет, только во время видеозвонков, утверждают королевские источники, пишет УНН со ссылкой на Mirror и Daily Mail.

Детали

Королевские источники сообщили Mirror, что монарх, который проходит курс лечения от рака с февраля, сказал друзьям, что он "как никогда раньше" стремится построить отношения с пятилетним Арчи и двухлетней Лилибет.

Он встречался с детьми герцога и герцогини Сассекских всего несколько раз с момента их рождения и хочет "наверстать упущенное", учитывая длительную ссору Гарри с остальной королевской семьей из-за их предполагаемого обращения с его женой.

Источники сообщили газете, что король Чарльз, которому удалось попасть на празднование годовщины "Дня Д" на прошлой неделе, прислал Лилибет "сердечный подарок и открытку" в честь ее дня рождения на прошлой неделе.

Источник сообщил: "Король абсолютно предан присутствию в жизни всех своих внуков".

"Он ценит семью превыше всего, и какими бы ни были его отношения с сыном, он никогда не будет удовлетворен, просто увидев внуков во время странного видеозвонка", - сказал источник.

39-летний Гарри и его 42-летняя жена Меган живут в Монтесито в штате Калифорния в США с тех пор, как они официально покинули свою жизнь как герцог и герцогиня Сассекские в 2020 году.

Несмотря на разрыв с Гарри, король Чарльз - "фантастический и полный энтузиазма дедушка" для 10-летнего принца Джорджа, девятилетней принцессы Шарлотты и пятилетнего принца Луи, говорят источники.

76-летняя королева Камилла, как отмечается, также считается движущей силой его решения увеличить усилия, чтобы увидеть других своих внуков.

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