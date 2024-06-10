Король Чарльз "как никогда раньш" стремится наладить отношения с детьми Гарри и Меган - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  39876 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  64176 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
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В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  102427 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  100844 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
  •  95861 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  175341 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  174700 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

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Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  152270 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

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В Киеве из-за ДТП затруднено движение возле метро "Берестейская"

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День шариковой ручки, Всемирный день мороженого, Международный день геральдики. Что еще можно отметить 10 июня

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Публикации

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7 июня 2024, 13:28  •  222651 просмотра
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Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

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Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

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Король Чарльз "как никогда раньш" стремится наладить отношения с детьми Гарри и Меган - СМИ

Король Чарльз стремится наладить отношения со своими внуками Арчи и Лилибет, поскольку ему недостаточно видеться с ними только во время видеозвонков, и он хочет наверстать упущенное время.

Новости Мира •   •  22978 просмотра
Король Чарльз "как никогда раньш" стремится наладить отношения с детьми Гарри и Меган - СМИ

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Депутат считает, что СБУ и СНБО должны изучить деятельность компаний, подконтрольных Сергею Грозе и Владимиру Науменко.

политика •   •  45760 просмотра
Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Военным ПВО вс рф приказали эвакуировать семьи из Крыма - партизаны

Российские силы противовоздушной обороны отдали приказ эвакуировать семьи из оккупированного Крыма в военные городки южного военного округа.

Война •   •  8167 просмотра
Военным ПВО вс рф приказали эвакуировать семьи из Крыма - партизаны

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

В Украине есть много примеров, когда банки выигрывали суды всех инстанций в Нацбанке, даже Верховный суд. Несмотря на это ни один чиновник НБУ не был привлечен за принятие незаконного решения.

Экономика •   •  59720 просмотра
Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

102-летняя женщина пострадала из-за вражеского удара по Херсону

102-летняя женщина была ранена в результате обстрела армией рф жилого дома в Днепровском районе Херсона и госпитализирована.

Война •   •  8971 просмотра
102-летняя женщина пострадала из-за вражеского удара по Херсону

В США все больше людей выбирают профтех образование вместо поступления в колледж

Все больше молодых людей в США выбирают профессиональное образование и квалифицированные рабочие профессии, такие как электрики, сантехники и строители. Молодежь интересуется хорошей оплатой труда, возможностями самозанятости и популярностью таких профессий. Это подтверждается данными просмотров в социальных сетях, таких как Tik Tok и Instagram.

Новости Мира •   •  35437 просмотра
В США все больше людей выбирают профтех образование вместо поступления в колледж

В Крыму снова прогремели взрывы - СМИ

Во временно оккупированном Крыму снова были слышны взрывы. По сообщениям, громко было в Скадовске.

Война •   •  8950 просмотра
В Крыму снова прогремели взрывы - СМИ

россияне утром ударили по громаде в Харьковской области, есть погибший и двое раненых

В Харьковской области российские оккупанты нанесли удар, вероятно, с использованием КАБ, по населенному пункту Дергачевский в 09:30, убив одного мирного жителя и ранив еще двоих.

Война •   •  8054 просмотра
россияне утром ударили по громаде в Харьковской области, есть погибший и двое раненых

Премьер Грузии примет участие в конференции по восстановлению Украины в Берлине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в конференции по восстановлению Украины (URC2024) в Берлине 11-12 июня, целью которой является мобилизация международной поддержки для восстановления, реконструкции, реформ и модернизации Украины.

политика •   •  8002 просмотра
Премьер Грузии примет участие в конференции по восстановлению Украины в Берлине

Сили оборони у раз або ворожі ЗРК з - 400 та з-300 в Криму - Генштаб

Силы обороны Украины успешно уничтожили один российский зенитно-ракетный комплекс С-400 в районе Джанкоя, а также два два дивизиона С-300 у Черноморского и Евпатории.

Война •   •  84421 просмотра
Сили оборони у раз або ворожі ЗРК з - 400 та з-300 в Криму - Генштаб