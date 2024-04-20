Король Чарльз случайно оказался вовлечен в новую войну с Меган Маркл - и он лидирует

Пранкер купил похожий домен, как у бренда Меган Маркл, и перенаправляет на сайт конкурирующего варенья короля Чарльза. Об этом пишет The Independent, передает УНН.

Детали

Герцогиня Сассекская занялась новым бизнесом, и ее главным конкурентом является король Великобритании. У герцогини Сассекской плохой имидж в Великобритании, и теперь она подвергается нападкам шутников, которые легко могут разрушить ее бизнес-планы.

Известно, что жена принца Гарри недавно запустила торговую марку Сад Американской Ривьеры. Меган выпустила 50 красиво упакованных баночек варенья, которые имеют название ее бренда. Она разослала известным влиятельным лицам по всей Америке, которые затем поделились фотографиями в социальных сетях, поблагодарив герцогиню.

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Это поставило ее в конкуренцию ее тестю королю Чарльзу III, который также продает варенье. Британские СМИ пишут, что все запасы органического клубничного варенья, предложенные королем, были распроданы, как только было объявлено, что его главной соперницей является его невестка Меган.

Более того - независимый шутник сделал сайт, названный так же, как сайт Меган, но с одной ошибкой, которая ведет на страницу с джемом короля Чарльза.

Таким образом, тот, кто ищет варенье Меган Маркл, если не наберет все правильно, придет к продукту Чарльза, который в названии отсылает к герцогству и может легко запутать недостаточно осведомленного человека и этим испортить бизнес принца Гарри и его жены.

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