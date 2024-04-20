Король Чарльз случайно оказался вовлечен в новую войну с Меган Маркл - и он лидирует

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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prints-garri-gertsog-sassekskiiПринц Гарри, герцог Сассекский
velikobritaniyaВеликобритания
karl-iiiКарл III
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
mehan-hertsohynia-sassekskaМеган, герцогиня Сассекская
Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
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На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  99680 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205945 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236411 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232676 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176325 просмотра

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Авиаудар по пункту управления россиян в оккупированном Луганске: ВСУ ликвидировали командира 59 бригады сухопутных войск рф

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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18 апреля 2024, 13:51  •  192635 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  234357 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  339894 просмотра

Король Чарльз случайно оказался вовлечен в новую войну с Меган Маркл - и он лидирует

Пранкер перенаправляет веб-сайт с похожим названием с брендом Меган Маркл на конкурирующий сайт джема короля Чарльза, что потенциально может подорвать новое бизнес-предприятие Меган.

Общество •   •  5672 просмотра
Король Чарльз случайно оказался вовлечен в новую войну с Меган Маркл - и он лидирует

Tesla отзывает более 3000 своих Cybertruck 2024 года выпуска из-за неисправной педали

Tesla отзывает почти 4000 своих Cybertrucks в 2024 году после того, как обнаружила, что педаль акселератора может застрять, потенциально вызывая непреднамеренное ускорение транспортного средства и увеличивая риск аварии.

Анонсы •   •  4945 просмотра
Tesla отзывает более 3000 своих Cybertruck 2024 года выпуска из-за неисправной педали

Военная база к югу от Багдада в Ираке подверглась авиаудару

Авиаудар по военной базе к югу от Багдада, которую использует иракская боевая группировка "Аль-Хашд аш-Шааби", нанес материальный ущерб, но о жертвах не сообщается.

Война •   •  7193 просмотра
Военная база к югу от Багдада в Ираке подверглась авиаудару

США ввели санкции против компаний Китая и Белоруссии за поставки оборудования Пакистану

США ввели санкции против Минского завода колесных тягачей из Беларуси и трех китайских компаний за то, что они якобы предоставляли ракетное оборудование для пакистанской программы баллистических ракет.

Война •   •  6824 просмотра
США ввели санкции против компаний Китая и Белоруссии за поставки оборудования Пакистану

В Донецкой области слышны звуки взрывов

В Покровском районе Донецкой области прогремели взрывы, что заставило власти напомнить жителям о необходимости соблюдать правила безопасности и укрыться в укрытиях.

Общество •   •  7245 просмотра
В Донецкой области слышны звуки взрывов

В Калужской области рф после падения БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура

Катастрофы БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру в Калужской и Брянской областях России.

Война •   •  6846 просмотра
В Калужской области рф после падения БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура

Марта Костюк обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA в Германии

Марта Костюк победила третью ракетку мира Коко Гауфф в захватывающем трехсетовом четвертьфинальном матче и вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

спорт •   •  6387 просмотра
Марта Костюк обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA в Германии

КНДР провела испытания новой зенитной ракеты

Северная Корея испытала боеголовку крылатой ракеты и новую зенитную ракету.

Война •   •  8436 просмотра
КНДР провела испытания новой зенитной ракеты

В Брянской области РФ после падения сбитого дрона загорелся энергообъект

Обломки беспилотника упали на объект энергетической инфраструктуры в Брянской области России, вызвав пожар.

Война •   •  7851 просмотра
В Брянской области РФ после падения сбитого дрона загорелся энергообъект

Основным поставщиком для ВПК России является Китай - Блинкен

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Китай сейчас является основным поставщиком сырья и компонентов для российского военно-промышленного комплекса, помогая России восстановить свою оборонно-промышленную базу, несмотря на санкции и экспортный контроль.

Война •   •  9353 просмотра
Основным поставщиком для ВПК России является Китай - Блинкен