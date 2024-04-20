Король Чарльз случайно оказался вовлечен в новую войну с Меган Маркл - и он лидирует

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Пранкер перенаправляет веб-сайт с похожим названием с брендом Меган Маркл на конкурирующий сайт джема короля Чарльза, что потенциально может подорвать новое бизнес-предприятие Меган.
Tesla отзывает более 3000 своих Cybertruck 2024 года выпуска из-за неисправной педали
Tesla отзывает почти 4000 своих Cybertrucks в 2024 году после того, как обнаружила, что педаль акселератора может застрять, потенциально вызывая непреднамеренное ускорение транспортного средства и увеличивая риск аварии.
Военная база к югу от Багдада в Ираке подверглась авиаудару
Авиаудар по военной базе к югу от Багдада, которую использует иракская боевая группировка "Аль-Хашд аш-Шааби", нанес материальный ущерб, но о жертвах не сообщается.
США ввели санкции против компаний Китая и Белоруссии за поставки оборудования Пакистану
США ввели санкции против Минского завода колесных тягачей из Беларуси и трех китайских компаний за то, что они якобы предоставляли ракетное оборудование для пакистанской программы баллистических ракет.
В Донецкой области слышны звуки взрывов
В Покровском районе Донецкой области прогремели взрывы, что заставило власти напомнить жителям о необходимости соблюдать правила безопасности и укрыться в укрытиях.
В Калужской области рф после падения БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура
Катастрофы БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру в Калужской и Брянской областях России.
Марта Костюк обыграла третью ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA в Германии
Марта Костюк победила третью ракетку мира Коко Гауфф в захватывающем трехсетовом четвертьфинальном матче и вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.
КНДР провела испытания новой зенитной ракеты
Северная Корея испытала боеголовку крылатой ракеты и новую зенитную ракету.
В Брянской области РФ после падения сбитого дрона загорелся энергообъект
Обломки беспилотника упали на объект энергетической инфраструктуры в Брянской области России, вызвав пожар.
Основным поставщиком для ВПК России является Китай - Блинкен
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Китай сейчас является основным поставщиком сырья и компонентов для российского военно-промышленного комплекса, помогая России восстановить свою оборонно-промышленную базу, несмотря на санкции и экспортный контроль.