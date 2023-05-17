Два часа преследовали папарацци: принц Гарри и его жена Меган Маркл едва не разбились
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Автомобиль принца Гарри и его жены Меган более двух часов преследовали папарацци, супруги «едва не разбились». Об этом со ссылкой на представителя принца сообщает Bild, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел в Нью-Йорке после того, как Меган и Гарри посетили вечер благотворительной организации Ms Foundation, где Меган вручали награду Women of Vision.
"Вчера вечером герцог и герцогиня Сассекские чуть не разбились во время автомобильной погони с участием группы очень агрессивных папарацци", - говорится в заявлении представителя.
"Настойчивая погоня, которая длилась более двух часов, привела ко многим ситуациям, когда чуть не произошло столкновение с другими водителями, пешеходами и двумя офицерами нью-йоркской полиции", — сообщил он.
По словам представителя, пару вместе с матерью Меган преследовало несколько автомобилей с затемненными окнами.
"Хотя тот факт, что мы являемся публичными фигурами, вызывает определённый интерес общественности, это никогда не должно происходить в ущерб безопасности других людей", - говорится в заявлении пары.
Напомним
Мать Гарри, принцесса Диана, погибла в автокатастрофе 1997 года, когда ее преследовали папарацци в Париже.