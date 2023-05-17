Дві години переслідували папараці: принц Гаррі та його дружина Меган Маркл ледве не розбилися
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Автомобіль принца Гаррі та його дружини Меган понад дві години переслідували папараці, подружжя «ледве не розбилося». Про це із посиланням на представника принца повідомляє Bild, передає УНН.
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Інцидент стався у Нью-Йорку після того, як Меган та Гаррі відвідали вечір благодійної організації Ms Foundation, де Меган вручали нагороду Women of Vision.
"Вчора ввечері герцог і герцогиня Сассекські мало не розбилися під час автомобільної погоні за участю групи дуже агресивних папараці", - йдеться у заяві представника.
"Наполеглива погоня, яка тривала більше двох годин, призвела до багатьох ситуацій, коли мало не сталося зіткнення з іншими водіями, пішоходами та двома офіцерами нью-йоркської поліції", — повідомив він.
За словами представника, пару разом із матір'ю Меган переслідувало кілька автомобілів із затемненими вікнами.
"Хоча той факт, що ми є публічними фігурами, викликає певний інтерес громадськості, це ніколи не повинно відбуватися на шкоду безпеці інших людей", - йдеться у заяві пари.
Нагадаємо
Мати Гаррі, принцеса Діана, загинула в автокатастрофі 1997 року, коли її переслідували папараці в Парижі.