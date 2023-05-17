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Дві години переслідували папараці: принц Гаррі та його дружина Меган Маркл ледве не розбилися

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Автомобіль принца Гаррі та його дружини Меган понад дві години переслідували папараці, подружжя «ледве не розбилося». Про це із посиланням на представника принца повідомляє Bild, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався у Нью-Йорку після того, як Меган та Гаррі відвідали вечір благодійної організації Ms Foundation, де Меган вручали нагороду Women of Vision.

"Вчора ввечері герцог і герцогиня Сассекські мало не розбилися під час автомобільної погоні за участю групи дуже агресивних папараці", - йдеться у заяві представника.

"Наполеглива погоня, яка тривала більше двох годин, призвела до багатьох ситуацій, коли мало не сталося зіткнення з іншими водіями, пішоходами та двома офіцерами нью-йоркської поліції", — повідомив він.

За словами представника, пару разом із матір'ю Меган переслідувало кілька автомобілів із затемненими вікнами.

"Хоча той факт, що ми є публічними фігурами, викликає певний інтерес громадськості, це ніколи не повинно відбуватися на шкоду безпеці інших людей", - йдеться у заяві пари.

Нагадаємо

Мати Гаррі, принцеса Діана, загинула в автокатастрофі 1997 року, коли її переслідували папараці в Парижі.

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