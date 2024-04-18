Меган Маркл представила первый продукт своего лайфстайл-бренда: клубничный джем

Лайфстайл-бренд Меган Маркл, American Riviera Orchard, представил свой первый продукт: баночки свежего варенья, передает УНН со ссылкой на Page Six.

Как сообщает Daily Mail, влиятельным лицам и друзьям Меган Маркл уже отправила баночку клубничного варенья.

Модельер Трейси Роббинс и аргентинская светская львица Дельфина Балькье среди тех, кто сегодня опубликовал изображения продукта в своих Instagram Stories.

Миссис Роббинс и ее муж, руководитель Paramount Брайан Роббинс, дружат с Сассексами и пригласили их на премьеру фильма о Бобе Марли на Ямайке в январе.

Супруги также дружат с госпожой Балькье, которая замужем за другом принца Гарри Начо Фигерасом, и они вместе на благотворительном матче по поло во Флориде в прошлую пятницу.

"Меган могла найти вдохновение у своего тестя, короля Карла III, который начал продавать такие продукты, как варенье из поместья герцогства Корнуолл в 1990-х годах.

Принц Уильям завладел поместьем Герцогства после смерти королевы Елизаветы II в 2022 году, и органическое клубничное варенье Герцогства продается в Waitrose по 2,80 фунта стерлингов за банку, а продажи всего ассортимента помогают собрать 30 миллионов фунтов стерлингов для Благотворительного фонда принца Уэльского", - говорится в сообщении.

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Ожидается, что герцогиня официально запустит American Riviera Orchard позже этой весной, а источник сообщил журналу People на прошлой неделе: "Меган считает название American Riviera Orchard идеальным. Ей это кажется аутентичным".

"Она не может дождаться запуска сайта. Она в восторге от своего последнего, личного предприятия. Это то, что она давно хотела сделать. Она рада поделиться своим стилем и вещами, которые она любит".