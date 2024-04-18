Меган Маркл представила первый продукт своего лайфстайл-бренда: клубничный джем
Киев • УНН
Меган Маркл представила первый продукт своего лайфстайл-бренда American Riviera Orchard - баночки со свежим джемом, которые она уже разослала инфлюенсерам и друзьям.
Лайфстайл-бренд Меган Маркл, American Riviera Orchard, представил свой первый продукт: баночки свежего варенья, передает УНН со ссылкой на Page Six.
Как сообщает Daily Mail, влиятельным лицам и друзьям Меган Маркл уже отправила баночку клубничного варенья.
Модельер Трейси Роббинс и аргентинская светская львица Дельфина Балькье среди тех, кто сегодня опубликовал изображения продукта в своих Instagram Stories.
Миссис Роббинс и ее муж, руководитель Paramount Брайан Роббинс, дружат с Сассексами и пригласили их на премьеру фильма о Бобе Марли на Ямайке в январе.
Супруги также дружат с госпожой Балькье, которая замужем за другом принца Гарри Начо Фигерасом, и они вместе на благотворительном матче по поло во Флориде в прошлую пятницу.
"Меган могла найти вдохновение у своего тестя, короля Карла III, который начал продавать такие продукты, как варенье из поместья герцогства Корнуолл в 1990-х годах.
Принц Уильям завладел поместьем Герцогства после смерти королевы Елизаветы II в 2022 году, и органическое клубничное варенье Герцогства продается в Waitrose по 2,80 фунта стерлингов за банку, а продажи всего ассортимента помогают собрать 30 миллионов фунтов стерлингов для Благотворительного фонда принца Уэльского", - говорится в сообщении.
Добавим
Ожидается, что герцогиня официально запустит American Riviera Orchard позже этой весной, а источник сообщил журналу People на прошлой неделе: "Меган считает название American Riviera Orchard идеальным. Ей это кажется аутентичным".
"Она не может дождаться запуска сайта. Она в восторге от своего последнего, личного предприятия. Это то, что она давно хотела сделать. Она рада поделиться своим стилем и вещами, которые она любит".
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
Меган Маркл представила первый продукт своего лайфстайл-бренда: клубничный джем
Попытка подкупа в Укргаздобыче: обвиняемый признал вину и просит перечислить 300 тыс. грн на нужды ВСУ
Механизм подачи декларации будет упрощен, до конца 2024 года более 70% данных должны заполняться автоматически
США и Великобритания объявили о новых санкциях против Ирана и участников иранской программы БПЛА
"Не можем полагаться только на США": Боррель призвал отправить Patriot из мест, где они "на всякий случай", в Украину
Во Франции мужчина с ножом напал на 6-летнюю и 11-летнюю девочек возле школы
Подрыв авто предателя-экс-сотрудника СБУ: российский суд отправил подозреваемого под стражу
К 15 годам за решеткой приговорили мужчину, который распространял российскую пропаганду по заказу спецслужб рф
Экс-заместителя главного инженера ЗАЭС, который перешел на сторону россиян, приговорили к 10 годам за решеткой
После завершения войны ветеранское сообщество в Украине будет составлять около 5 миллионов человек - Украинский ветеранский фонд
Популярные
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
В Воздушных силах ВСУ ответили, почему рф атакует Прикарпатье
Спасатели эвакуировали 15 жителей дома и спасли котика во время пожара в Харькове - ГСЧС
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Вице-канцлер Германии Хабек прибыл с неанонсированным визитом в Киев
Публикации
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Меган Маркл представила первый продукт своего лайфстайл-бренда: клубничный джем
Меган Маркл представила первый продукт своего лайфстайл-бренда American Riviera Orchard - баночки со свежим джемом, которые она уже разослала инфлюенсерам и друзьям.
Попытка подкупа в Укргаздобыче: обвиняемый признал вину и просит перечислить 300 тыс. грн на нужды ВСУ
Житель Волынской области признал себя виновным в попытке подкупа должностного лица АО "Укргаздобыча" на сумму 300 000 гривен и просил передать деньги на нужды Вооруженных Сил Украины.
Механизм подачи декларации будет упрощен, до конца 2024 года более 70% данных должны заполняться автоматически
До конца 2024 года более 70% данных в декларациях об имуществе публичных служащих в Украине должны автоматически заполняться из государственных реестров, что уменьшит количество механических ошибок и упростит процесс подачи деклараций.
США и Великобритания объявили о новых санкциях против Ирана и участников иранской программы БПЛА
США и Великобритания ввели санкции против участников иранской программы БПЛА, иранского производителя стали Khuzestan Steel Company, автопроизводителя Bahman Group и ее дочерних компаний в ответ на беспрецедентное нападение Ирана на Израиль.
"Не можем полагаться только на США": Боррель призвал отправить Patriot из мест, где они "на всякий случай", в Украину
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал отправить системы противоракетной обороны Patriot из "казарм" в Украину, где идет война, и надеется, что министры обороны и иностранных дел ЕС возьмут на себя обязательства предоставить больше военной помощи Украине на предстоящей встрече в Люксембурге.
Во Франции мужчина с ножом напал на 6-летнюю и 11-летнюю девочек возле школы
Мужчина с ножом напал на двух девочек в возрасте 6 и 11 лет возле школы во Франции, нанеся им ранения, после чего был арестован.
Подрыв авто предателя-экс-сотрудника СБУ: российский суд отправил подозреваемого под стражу
Подозреваемый в подрыве авто предателя-экс-сотрудника СБУ Прозорова был арестован в рф на два месяца. Как сообщают росСМИ, мужчина якобы признал вину.
К 15 годам за решеткой приговорили мужчину, который распространял российскую пропаганду по заказу спецслужб рф
Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за распространение российской пропаганды по заказу российских спецслужб, в частности оправдание российских военных преступлений и дискредитацию Сил обороны Украины.
Экс-заместителя главного инженера ЗАЭС, который перешел на сторону россиян, приговорили к 10 годам за решеткой
Бывшего заместителя главного инженера Запорожской АЭС, который сотрудничал с российскими оккупантами, приговорили к 10 годам лишения свободы за пособничество оккупантам.
После завершения войны ветеранское сообщество в Украине будет составлять около 5 миллионов человек - Украинский ветеранский фонд
После войны ветеранское сообщество Украины будет насчитывать около 5 миллионов человек, включая военнослужащих, членов их семей и семей погибших воинов.