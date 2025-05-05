У ЄС попередили про загрозу пташиного грипу для свиней

Величезне поголів'я свиней у Європі загрожує стати "лабораторією небезпечного вірусу", якщо вони будуть інфіковані під час зростаючого міжнародного спалаху пташиного грипу, який уже поширився на свійську птицю, велику рогату худобу та овець, попередив головний у ЄС з безпеки харчових продуктів Бернхард Урл, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Континент має бути в стані підвищеної готовності після того, як масове зараження худоби в США викликало побоювання, що патоген може мутувати і поширюватися між людьми, сказав Бернхард Урл, виконавчий директор Європейського агентства з безпеки харчових продуктів, що йде з посади.

Його зауваження підкреслюють тривогу, спричинену проникненням останнього спалаху пташиного грипу H5N1 на інші види.

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Спалах H5N1 в США, що почався в березні минулого року, поширився на молочну худобу в 17 штатах і на свійську птицю в усіх 50. Влада підтвердила десятки випадків зараження серед людей, включаючи один летальний випадок. Влада США повідомила про два випадки зараження свиней на фермі в Орегоні минулого року, тоді як Велика Британія в березні оголосила про перше зараження овець.

Європа має велике поголів’я свиней за світовими стандартами - 133,6 млн голів проти 75,8 млн голів у США. Китай має близько 400 млн.

"Пташиний грип, безумовно, особливий випадок у тому сенсі, що він все більше поширюється від птахів до ссавців", - сказав Урл в інтерв'ю.

Він вказав на ризик того, що якщо патоген почне циркулювати серед свиней, він може обмінятися генетичним матеріалом із людським грипом і стати трансмісивним між людьми. Учені розглядають свиней як особливий ризик, оскільки їхня біологія робить їх ефективними ефективними змішувачами для патогенів як від птахів, так і від людей.

"Це була б... небезпечна вірусна лабораторія для рекомбінації", - сказав Урл, чия агенція консультує щодо існуючих і ризиків щодо харчових продуктів у ЄС.

Ситуація з H5N1 у Європі перебуває "відносно добре під контролем", сказав Урл, хоча він зазначив, що спалахи серед свійської птиці призвели до забою мільйонів птахів. Влада, включаючи його агентство, працює над реалізацією заходів біологічної безпеки, включаючи закриття ферм і оцінку загроз, що виникають, додав він.

"На задньому плані існує система моніторингу, спостереження та збору штамів перелітних птахів", - сказав Урл, який повинен піти у відставку у вересні після більш ніж 11 років на посаді.

Інші загрози хворобами тварин у Європі включають африканську чуму свиней, катаральну лихоманку овець та ящур, сказав Урл, який виріс на австрійській фермі та здобув ветеринарну освіту. Зміна клімату сприяє поширенню в Європі мокреців, які переносять катаральну пропасницю овець, хворобу, потенційно смертельну для овець та оленів.

Січневий спалах ящуру в Німеччині - перший у країні за майже 40 років - був "справді несподіваним", сказав Урл. Пізніше хвороба була виявлена ​​на фермах у Словаччині та Угорщині, що призвело до забою тисяч тварин. Спалах змусив Словаччину закрити деякі прикордонні переходи з Угорщиною. Сусідна Австрія закрила деякі переходи між нею та обома країнами. Відтоді Німеччина вже була оголошена Всесвітньою організацією з охорони здоров'я тварин країною, вільною від ящуру.

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Стандарти безпеки харчових продуктів у ЄС загалом були "дійсно високими", сказав Урл, хоча зростання кількості стійких до антибіотиків патогенів у худоби було "великою суспільною проблемою". Він додав, що продовжуються зусилля щодо скорочення використання у сільському господарстві препаратів, що викликають резистентність.