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По Україні запустили "гарячі лінії" щодо ящуру та блутангу через спалах у ЄС

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Через спалахи ящуру та блутангу в ЄС Держпродспоживслужба створила в регіонах України "гарячі лінії". Власників тварин просять негайно повідомляти про підозри за цими номерами.

По Україні запустили "гарячі лінії" щодо ящуру та блутангу через спалах у ЄС

У кожному регіоні України створено "гарячі лінії" для повідомлення про захворювання тварин на ящур чи блутанг на тлі їх спалаху у країнах ЄС, повідомили у Держпродспоживслужбі, пише УНН.

У країнах ЄС зафіксовані спалахи ящуру та блутангу. Як наслідок, це високі ризики занесення хвороб на територію України. Держпродспоживслужба у кожній області створила "гарячу лінію" для приймання дзвінків від громадян регіону у випадку підозр щодо захворювань тварин на ящур чи блутанг

- повідомили у відомстві.

Ці номери оприлюднені на офіційному вебпорталі Держпродпоживслужби.

У відомстві звернулися до власників тварин: наразі – кожен повинен посилити увагу. "Фермери та власники тварин мають бути надзвичайно пильними та ретельно стежити за тваринами для своєчасного виявлення симптомів захворювання. У разі підозри - негайно звертатись на "гарячу лінію" у вашому регіоні", - наголосили у Держпродпоживслужбі.

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Коротко про ящур

Хвороба проявляється лихоманкою, везикулярним враженням ротової порожнини, вінчика, у корів - вим’я, а молоді тварини гинуть безсимптомно. Ящур вражає широкий спектр тварин: велику рогату худобу, свиней, овець, кіз, верблюдів, буйволів, яків, оленів, косуль, джейранів, сайгаків, турів, лосів, кабанів, антилоп, зебр, слонів, ведмедів та інших парнокопитних.

Коротко про блутанг

До клінічних ознак блутангу належать: лихоманка, слинотеча, набряк губ, запально-некротичне ураження ротової порожнини, ціаноз язика, кон’юнктивіт, почервоніння та гангрена дійок, аборти. На блутанг хворіють вівці, кози, білохвості олені, буйволи, антилопи, лосі та інші жуйні.

Доповнення

На позачерговому засіданні було ухвалено додаткові ветеринарно-санітарні заходи для недопущення занесення вірусів ящуру та блутангу на територію України. Це суворе дотримання заходів біобезпеки на фермах, переміщення тварин відбувається тільки за наявності супровідних ветеринарних документів тощо.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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