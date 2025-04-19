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По Украине запустили "горячие линии" по ящуру и блютангу из-за вспышки в ЕС

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Из-за вспышек ящура и блютанга в ЕС Госпродпотребслужба создала в регионах Украины "горячие линии". Владельцев животных просят немедленно сообщать о подозрениях по этим номерам.

По Украине запустили "горячие линии" по ящуру и блютангу из-за вспышки в ЕС

В каждом регионе Украины созданы "горячие линии" для сообщения о заболеваниях животных ящуром или блютангом на фоне их вспышки в странах ЕС, сообщили в Госпродпотребслужбе, пишет УНН.

В странах ЕС зафиксированы вспышки ящура и блютанга. Как следствие, это высокие риски занесения болезней на территорию Украины. Госпродпотребслужба в каждой области создала "горячую линию" для приема звонков от граждан региона в случае подозрений относительно заболеваний животных ящуром или блютангом

- сообщили в ведомстве.

Эти номера обнародованы на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы.

В ведомстве обратились к владельцам животных: сейчас – каждый должен усилить внимание. "Фермеры и владельцы животных должны быть чрезвычайно бдительными и тщательно следить за животными для своевременного выявления симптомов заболевания. В случае подозрения - немедленно обращаться на "горячую линию" в вашем регионе", - подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

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Кратко о ящуре

Болезнь проявляется лихорадкой, везикулярным поражением ротовой полости, венчика, у коров - вымени, а молодые животные погибают бессимптомно. Ящур поражает широкий спектр животных: крупный рогатый скот, свиней, овец, коз, верблюдов, буйволов, яков, оленей, косуль, джейранов, сайгаков, туров, лосей, кабанов, антилоп, зебр, слонов, медведей и других парнокопытных.

Кратко о блютанге

К клиническим признакам блютанга относятся: лихорадка, слюнотечение, отек губ, воспалительно-некротическое поражение ротовой полости, цианоз языка, конъюнктивит, покраснение и гангрена сосков, аборты. Блютангом болеют овцы, козы, белохвостые олени, буйволы, антилопы, лоси и другие жвачные.

Дополнение

На внеочередном заседании были приняты дополнительные ветеринарно-санитарные меры для недопущения занесения вирусов ящура и блютанга на территорию Украины. Это строгое соблюдение мер биобезопасности на фермах, перемещение животных происходит только при наличии сопроводительных ветеринарных документов и т.д.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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