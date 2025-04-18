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Financial Times

Не только Венгрия: еще в одной стране Европы зафиксировали вспышку ящура у домашних животных

Киев • УНН

 • 1824 просмотра

В Венгрии зафиксирована вспышка ящура на ферме с 3 тыс. коров, а в Словакии было шесть случаев еще в марте. Венгрия оценивает убытки в миллионы евро.

Не только Венгрия: еще в одной стране Европы зафиксировали вспышку ящура у домашних животных

В Венгрии и Словакии подтвердили вспышку у домашних животных опасного заболевания – ящура. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

Власти Венгрии заявили в четверг, что на ферме рогатого скота в районе Дьер-Мошон-Шопрон вблизи словацкой границы зафиксирована вспышка ящура. Там содержат более 3 тысяч молочных коров. До этого были зафиксированы аналогичные случаи в других регионах Венгрии – там уничтожено более 4 000 животных.

В соседней Словакии еще в марте этого года было зафиксировано шесть вспышек болезни – там объявили чрезвычайное положение. На границах с соседними государствами и в общественном транспорте ввели ограничения.

Венгерские власти установили трехкилометровую зону защиты и десяти километровую зону наблюдения вокруг объектов, где был обнаружен ящур. Чиновники оценивают прямые расходы на преодоление вспышки ящура в Венгрии, которая произошла впервые за 50 лет, уже в миллионы евро. В то же время ожидается, что дополнительные потери от остановки экспорта и долгосрочных нарушений в сельском хозяйстве, еще больше увеличат эту сумму.

В соседней Словакии подобные вспышки стоили примерно 8 миллионов евро.

Напомним

В правительстве Венгрии инициировали расследование, чтобы выявить источники вспышки ящура крупного рогатого скота. Власти принимают строгие меры, чтобы предотвратить повторение эпидемии 2001 года.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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