Не только Венгрия: еще в одной стране Европы зафиксировали вспышку ящура у домашних животных
Киев • УНН
В Венгрии зафиксирована вспышка ящура на ферме с 3 тыс. коров, а в Словакии было шесть случаев еще в марте. Венгрия оценивает убытки в миллионы евро.
В Венгрии и Словакии подтвердили вспышку у домашних животных опасного заболевания – ящура. Об этом сообщает Politico, передает УНН.
Детали
Власти Венгрии заявили в четверг, что на ферме рогатого скота в районе Дьер-Мошон-Шопрон вблизи словацкой границы зафиксирована вспышка ящура. Там содержат более 3 тысяч молочных коров. До этого были зафиксированы аналогичные случаи в других регионах Венгрии – там уничтожено более 4 000 животных.
В соседней Словакии еще в марте этого года было зафиксировано шесть вспышек болезни – там объявили чрезвычайное положение. На границах с соседними государствами и в общественном транспорте ввели ограничения.
Венгерские власти установили трехкилометровую зону защиты и десяти километровую зону наблюдения вокруг объектов, где был обнаружен ящур. Чиновники оценивают прямые расходы на преодоление вспышки ящура в Венгрии, которая произошла впервые за 50 лет, уже в миллионы евро. В то же время ожидается, что дополнительные потери от остановки экспорта и долгосрочных нарушений в сельском хозяйстве, еще больше увеличат эту сумму.
В соседней Словакии подобные вспышки стоили примерно 8 миллионов евро.
Напомним
В правительстве Венгрии инициировали расследование, чтобы выявить источники вспышки ящура крупного рогатого скота. Власти принимают строгие меры, чтобы предотвратить повторение эпидемии 2001 года.