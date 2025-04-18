Не лише Угорщина: в ще одній країні Європи зафіксували спалах ящуру у свійських тварин
Київ • УНН
В Угорщині зафіксовано спалах ящуру на фермі з 3 тис. корів, а у Словаччині було шість випадків ще в березні. Угорщина оцінює збитки в мільйони євро.
В Угорщині та Словаччині підтвердили спалах у свійських тварин небезпечного захворювання – ящура. Про це повідомляє Politico, передає УНН.
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Влада Угорщини заявила у четвер, що на фермі рогатої худоби в районі Дьйор-Мошон-Шопрон поблизу словацького кордону зафіксовано спалах ящуру. Там утримують понад 3 тисячі молочних корів. До того були зафіксовані аналогічні випадки в інших регіонах Угорщини – там знищено понад 4 000 тварин.
У сусідній Словаччині ще в березні цього року було зафіксовано шість спалахів хвороби – там оголосили надзвичайний стан. На кордонах з сусідніми державами і в громадському транспорті запровадили обмеження.
Угорська влада встановила трикілометрову зону захисту та десятикілометрову зону спостереження навколо об’єктів, де був виявлений ящур. Чиновники оцінюють прямі витрати на подолання спалаху ящуру в Угорщині, який стався вперше за 50 років, вже в мільйони євро. Водночас очікується, що додаткові втрати від зупинки експорту та довгострокових порушень в сільському господарстві, ще більше збільшать цю суму.
У сусідній Словаччині подібні спалахи коштували приблизно 8 мільйонів євро.
Нагадаємо
В уряді Угорщині ініціювали розслідування, щоб виявити джерела спалаху ящура великої рогатої худоби. Влада вживає суворих заходів, щоб запобігти повторенню епідемії 2001 року.