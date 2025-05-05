В ЕС предупредили об угрозе птичьего гриппа для свиней

Огромное поголовье свиней в Европе грозит стать "лабораторией опасного вируса", если они будут инфицированы во время растущей международной вспышки птичьего гриппа, который уже распространился на домашнюю птицу, крупный рогатый скот и овец, предупредил главный по безопасности пищевых продуктов в ЕС Бернхард Урл, сообщает Financial Times, пишет УНН.

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Континент должен быть в состоянии повышенной готовности после того, как массовое заражение скота в США вызвало опасения, что патоген может мутировать и распространяться между людьми, сказал Бернхард Урл, исполнительный директор Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, уходящий с должности.

Его замечания подчеркивают тревогу, вызванную проникновением последней вспышки птичьего гриппа H5N1 на другие виды.

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Вспышка H5N1 в США, начавшаяся в марте прошлого года, распространилась на молочный скот в 17 штатах и на домашнюю птицу во всех 50. Власти подтвердили десятки случаев заражения среди людей, включая один летальный случай. Власти США сообщили о двух случаях заражения свиней на ферме в Орегоне в прошлом году, тогда как Великобритания в марте объявила о первом заражении овец.

Европа имеет большое поголовье свиней по мировым стандартам - 133,6 млн голов против 75,8 млн голов в США. Китай имеет около 400 млн.

"Птичий грипп, безусловно, особый случай в том смысле, что он все больше распространяется от птиц к млекопитающим", - сказал Урл в интервью.

Он указал на риск того, что если патоген начнет циркулировать среди свиней, он может обменяться генетическим материалом с человеческим гриппом и стать трансмиссивным между людьми. Ученые рассматривают свиней как особый риск, поскольку их биология делает их эффективными эффективными смесителями для патогенов как от птиц, так и от людей.

"Это была бы... опасная вирусная лаборатория для рекомбинации", - сказал Урл, чье агентство консультирует по существующим и рискам в отношении пищевых продуктов в ЕС.

Ситуация с H5N1 в Европе находится "относительно хорошо под контролем", сказал Урл, хотя он отметил, что вспышки среди домашней птицы привели к забою миллионов птиц. Власти, включая его агентство, работают над реализацией мер биологической безопасности, включая закрытие ферм и оценку возникающих угроз, добавил он.

"На заднем плане существует система мониторинга, наблюдения и сбора штаммов перелетных птиц", - сказал Урл, который должен уйти в отставку в сентябре после более чем 11 лет на посту.

Другие угрозы болезнями животных в Европе включают африканскую чуму свиней, катаральную лихорадку овец и ящур, сказал Урл, который вырос на австрийской ферме и получил ветеринарное образование. Изменение климата способствует распространению в Европе мокрецов, которые переносят катаральную пропасницу овец, болезнь, потенциально смертельную для овец и оленей.

Январская вспышка ящура в Германии - первая в стране за почти 40 лет - была "действительно неожиданной", сказал Урл. Позже болезнь была обнаружена на фермах в Словакии и Венгрии, что привело к забою тысяч животных. Вспышка заставила Словакию закрыть некоторые пограничные переходы с Венгрией. Соседняя Австрия закрыла некоторые переходы между ней и обеими странами. С тех пор Германия уже была объявлена Всемирной организацией по охране здоровья животных страной, свободной от ящура.

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Стандарты безопасности пищевых продуктов в ЕС в целом были "действительно высокими", сказал Урл, хотя рост количества устойчивых к антибиотикам патогенов у скота был "большой общественной проблемой". Он добавил, что продолжаются усилия по сокращению использования в сельском хозяйстве препаратов, вызывающих резистентность.