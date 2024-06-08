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Девід Кемерон став жертвою пранкерів. Він поговорив із невідомими, які видавали себе за Петра Порошенка

Девід Кемерон став жертвою пранкерів. Він поговорив із невідомими, які видавали себе за Петра Порошенка

Київ • УНН

 • 23080 перегляди

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон був розіграний людьми, які видавали себе за колишнього президента України Петра Порошенка, під час відеозв'язку, який він швидко усвідомив і припинив.

Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило, що глава відомства Девід Кемерон став жертвою пранкерів, які видавали себе за колишнього президента України Петра Порошенка, передає УНН.

Деталі

Як заявив офіційний представник британського МЗС, розмова відбулася щодо відеозв'язку, але тривала недовго. Він додав, що пранкери домовлялися про дзвінок за допомогою текстових повідомлень.

МЗС повідомляє, що на відео з'явилася людина, яка явно схожа на Порошенка, проте незабаром Кемерон запідозрив, що вона має справу з шахраями. Міністр закордонних справ перестав відповідати, коли той, хто телефонував, попросив його дати контактні дані інших людей.

МЗС повідомляє, що розмова відбулася "в останні дні", проте не уточнює, хто міг насправді дзвонити Кемерону, про що вони говорили і яким чином зловмисникам вдалося встановити зв'язок із представниками міністерства.

Британське зовнішньополітичне відомство каже, що вирішило публічно розповісти про інцидент, "на той випадок, якщо відео з міністром закордонних справ буде піддано маніпуляціям і згодом використано, а також щоб інші знали про такий ризик".

Міністр закордонних справ жалкує про свою помилку, але вважає, що про подібну поведінку необхідно говорити на повну думку і що ми повинні посилити боротьбу з дезінформацією

сказано в заяві МЗС.

Захід не засвоїв уроку з вторгнення росії в Україну й повинен стати жорсткішим - Кемерон 09.05.24, 20:11 • 60159 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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