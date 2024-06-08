Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров. Он поговорил с неизвестными, которые выдавали себя за Петра Порошенко

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что глава ведомства Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров, которые выдавали себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает УНН.

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Как заявил официальный представитель британского МИД, разговор состоялся по видеосвязи, но длился недолго. Он добавил, что пранкеры договаривались о звонке с помощью текстовых сообщений.

МИД сообщает, что на видео появился человек, который явно похож на Порошенко, о том вскоре Кэмерон заподозрил, что она имеет дело с мошенниками. Министр иностранных дел перестал отвечать, когда звонивший попросил его дать контактные данные других людей.

МИД сообщает, что разговор состоялся "в последние дни", однако не уточняет, кто мог на самом деле звонить Кэмерону, о чем они говорили и каким образом злоумышленникам удалось установить связь с представителями Министерства.

Британское внешнеполитическое ведомство говорит, что решило публично рассказать об инциденте, "на тот случай, если видео с министром иностранных дел будет подвергнуто манипуляциям и впоследствии использовано, а также чтобы другие знали о таком риске".

Министр иностранных дел сожалеет о своей ошибке, но считает, что о подобном поведении необходимо говорить по полному мнению и что мы должны усилить борьбу с дезинформацией сказано в заявлении МИД.

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