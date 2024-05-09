Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Запад не усвоил урок по вторжению россии в Украину и должен стать жестче - Кэмерон
Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны Рудя
При ударе по луганской нефтебазе пострадало место дислокации спецполка мвс "лнр" - росСМИ
Гуманитарная помощь и никакого оружия: президент Южной Кореи заверил, что Сеул продолжит поддержку Украины
В соцсетях появился "график отключений" света: в Укрэнерго заявили, что это фейк
В Киеве бытовым потребителям не будут отключать свет
На фронте за сутки 76 боевых столкновений, на двух направлениях россияне атаковали при поддержке авиации - Генштаб
Киевщина и штат Вашингтон запускают онлайн платформу для сотрудничества бизнеса: Кравченко рассказал детали
В течение дня враг совершил более двух десятков ударов по Никополю: двое погибших и восемь пострадавших
OpenAI готовит поисковый продукт, бросая вызов Google
Популярные
Вследствие российских атак Украина выводит из эксплуатации две ГЭС
Зеленский уволил Залужного с военной службы
Путь Украины к вступлению в ЕС безусловно будет сложным - Мецола
Британская разведка: несмотря на усиленные атаки россиянам не удалось достичь значительных успехов вблизи Часового Яра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Публикации
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Запад не усвоил урок по вторжению россии в Украину и должен стать жестче - Кэмерон
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предупреждает, что Запад не вынес урока из российского вторжения в Украину и должен быть жестче в отношении авторитарных оппонентов в более жестком мире.
Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны Рудя
Президент Зеленский уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины.
При ударе по луганской нефтебазе пострадало место дислокации спецполка мвс "лнр" - росСМИ
По сообщениям российских СМИ, две ракеты ЗРК "Град" попали в нефтебазу и повредили помещение спецподразделения "лнр" в переулке Ракетном, 3 в оккупированном Луганске.
Гуманитарная помощь и никакого оружия: президент Южной Кореи заверил, что Сеул продолжит поддержку Украины
Президент Южной Кореи Юн Сок Йол заверила, что Сеул продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, но не будет поставлять летальное оружие из-за своей политики не вооружать страны, которые участвуют в конфликтах.
В соцсетях появился "график отключений" света: в Укрэнерго заявили, что это фейк
Мошенники распространяют фейковые сообщения об отключении электроэнергии через Telegram-канал, который сообщает о передвижении российских ракет или беспилотников во время авианалетов, используя логотип и название Укрэнерго без разрешения.
В Киеве бытовым потребителям не будут отключать свет
В Киеве промышленные предприятия сокращают потребление электроэнергии в часы пик, чтобы уменьшить нагрузку на электросеть, тогда как для бытовых потребителей никаких ограничений не применяют, но жителей призывают экономить электроэнергию, особенно в вечернее время.
На фронте за сутки 76 боевых столкновений, на двух направлениях россияне атаковали при поддержке авиации - Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили 76 боевых столкновений вдоль линии фронта, причем большинство обстрелов противник проводил на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытаясь улучшить свое тактическое положение при поддержке авиации, но неся при этом большие потери.
Киевщина и штат Вашингтон запускают онлайн платформу для сотрудничества бизнеса: Кравченко рассказал детали
Киевская область и штат Вашингтон запускают онлайн-платформу для делового сотрудничества, которая позволит предпринимателям легко находить партнеров, налаживать коммуникацию, знакомиться с отраслями и продуктами, обмениваться опытом.
В течение дня враг совершил более двух десятков ударов по Никополю: двое погибших и восемь пострадавших
Два человека погибли и еще 8, в том числе две девочки-подростка в возрасте 15 и 16 лет, были ранены в результате более чем двух десятков российских атак на город Никополь, в результате которых были повреждены дома, солнечные батареи, линии электропередач, газопроводы, пожарная часть, банк и магазины.
OpenAI готовит поисковый продукт, бросая вызов Google
OpenAI разрабатывает функцию для ChatGPT, которая сможет искать информацию в Интернете и ссылаться на источники в результатах, что может составить конкуренцию Google и Perplexity, поисковому стартапу, принадлежащему Alphabet Inc.