Запад не усвоил урок по вторжению россии в Украину и должен стать жестче - Кэмерон

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что Запад так и не усвоил урок из вторжения России в Украину. Об этом пойдет речь в его первой речи на посту министра иностранных дел за пределами парламента, пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Кэмерон уверен, что Запад не усвоил урок российского вторжения в Украину и что авторитарные противники только активизируются, если Запад проявит нерешительность или чрезмерную осторожность.

Мы должны быть жестче в более жестком мире. Если незаконное вторжение Путина нас чему-то и научило, так это тому, что когда мы делаем слишком мало и слишком поздно, это лишь стимулирует агрессора к дальнейшим действиям - цитирует The Guardian будущую речь Кэмерона.

Великобритания начала переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве

Глава МИД Британии настаивает, что у Британии есть шанс ослабить российское влияние в Центральной Азии, заявив о возможности укрепления двусторонних отношений со странами, которые "видят в деструктивной, революционной политике наших противников угрозу своей безопасности и процветанию".

Дополнение

Кроме того, Кэмерон будет поднимать тему расходов на оборону среди стран-членов НАТО. По его словам, неотложной задачей является не только достичь целевого показателя в 2%, выделенных на оборону от ВВП, но и перейти к установлению 2,5% как к новому ориентиру.

В издании добавляют, что среди стран, которые все еще значительно отстают от 2-процентного показателя - Испания, Бельгия и Канада.

Напомним,

Ранее в Bloomberg заявили, что Британия стремится подорвать монополию России на рынке уранового топлива, которое, как ожидается, будет играть ключевую роль в обеспечении энергией нового поколения небольших реакторов.