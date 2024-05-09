Британія хоче підірвати монополію Росії на ринку уранового палива
Київ • УНН
Великобританія надає 196 мільйонів фунтів стерлінгів компанії Urenco Ltd для будівництва заводу з виробництва високоякісного палива з низькозбагаченого урану (HALEU), що має на меті підірвати монополію Росії на ринку HALEU, який має вирішальне значення для нових малих ядерних реакторів.
Велика Британія активізувала зусилля щодо подолання монополії Росії на ринку уранового палива, яке, як очікується, відіграватиме ключову роль у забезпеченні енергією нового покоління невеликих реакторів заводського виготовлення. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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Кремлівський атомний гігант "Росатом" в даний час є єдиним у світі комерційним постачальником високопробного низькозбагаченого урану, відомого як HALEU. Ця паливна суміш містить більш високу концентрацію ізотопів урану, необхідних підтримки розподілу, що вимагає від підприємств більш рідкісної перезаправки і потенційно знижує експлуатаційні витрати.
Уряд Великобританії виділить 196 мільйонів фунтів стерлінгів (246 мільйонів доларів) компанії Urenco Ltd., британсько-голландсько-німецькому консорціуму, який є другим у світі найбільшим виробником збагаченого урану, на будівництво лінії виробництва HALEU на підприємстві в Капенхерсті.
Підтримка компанії Urenco у будівництві заводу зі збагачення урану тут, у Великій Британії, означає, що ми станемо першою європейською країною за межами Росії, яка вироблятиме сучасне ядерне паливо
Після початку повномасштабної війни в Україні активізувалися зусилля щодо диверсифікації ланцюжків постачання урану. Хоча "Росатом" залишається найбільшим у світі постачальником ядерного палива та технологій, дедалі більше країн вкладають кошти у розвиток власних потужностей.
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