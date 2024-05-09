Британия хочет подорвать монополию России на рынке уранового топлива

Великобритания активизировала усилия по преодолению монополии России на рынке уранового топлива, которое, как ожидается, будет играть ключевую роль в обеспечении энергией нового поколения небольших реакторов заводского изготовления. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Кремлевский атомный гигант "Росатом" в настоящее время является единственным в мире коммерческим поставщиком высокопробного низкообогащенного урана, известного как HALEU. Эта топливная смесь содержит более высокую концентрацию изотопов урана, необходимых для поддержки распределения, что требует от предприятий более редкой перезаправки и потенциально снижает эксплуатационные расходы.

Правительство Великобритании выделит 196 миллионов фунтов стерлингов (246 миллионов долларов) компании Urenco Ltd., британско-голландско-немецкому консорциуму, который является вторым в мире крупнейшим производителем обогащенного урана, на строительство линии производства HALEU на предприятии в Капенхерсте.

Поддержка компании Urenco в строительстве завода по обогащению урана здесь, в Великобритании, означает, что мы станем первой европейской страной за пределами России, которая будет производить современное ядерное топливо сказала министр энергетической безопасности Клэр Коутиньо.

После начала полномасштабной войны в Украине активизировались усилия по диверсификации цепочек поставок урана. Хотя "Росатом" остается крупнейшим в мире поставщиком ядерного топлива и технологий, все больше стран вкладывают средства в развитие собственных мощностей.

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