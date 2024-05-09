Британия хочет подорвать монополию России на рынке уранового топлива

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  101708 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  105624 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  115728 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  113860 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  166414 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149859 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149280 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  260125 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109969 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120746 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Визит Си Цзиньпина вызывает беспрецедентный энтузиазм в Сербии, верном союзнике Китая в Европе

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В реестре "Оберег" будут данные о вручении повестки - Минобороны

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Публикации

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  219885 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  260125 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  258985 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  368024 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  523372 просмотра

Британия хочет подорвать монополию России на рынке уранового топлива

Великобритания предоставляет 196 миллионов фунтов стерлингов компании Urenco Ltd для строительства завода по производству высококачественного топлива из низкообогащенного урана (HALEU), что имеет целью подорвать монополию России на рынке HALEU, который имеет решающее значение для новых малых ядерных реакторов.

Экономика •   •  160 просмотра
Британия хочет подорвать монополию России на рынке уранового топлива

Украина не просит о введении войск НАТО - Столтенберг

НАТО не намерено отправлять войска в Украину, но увеличит поддержку, предоставляя больше оружия и боеприпасов, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии.

Война •   •  222 просмотра
Украина не просит о введении войск НАТО - Столтенберг

Визит Си Цзиньпина вызывает беспрецедентный энтузиазм в Сербии, верном союзнике Китая в Европе

Президент Сербии Вучич приветствовал председателя КНР Си с беспрецедентным энтузиазмом, развернув более 6500 полицейских и подняв китайские флаги по всему Белграду, демонстрируя тесные связи Сербии с Китаем как противовес Западу.

политика •   •  2822 просмотра
Визит Си Цзиньпина вызывает беспрецедентный энтузиазм в Сербии, верном союзнике Китая в Европе

Спортсмены помогут привлечь больше стран к Глобальному саммиту мира в Украине

Украинских и иностранных спортсменов призвали помочь привлечь больше стран к Глобальному саммиту мира, направленного на прекращение войны России против Украины и восстановление территориальной целостности Украины.

Война •   •  2593 просмотра
Спортсмены помогут привлечь больше стран к Глобальному саммиту мира в Украине

США готовят новые пакеты военной помощи Украине

Соединенные Штаты готовят новые пакеты военной помощи для Украины, чтобы восстановить предыдущий уровень поставок вооружений, о чем заявил представитель Государственного департамента США.

Война •   •  2318 просмотра
США готовят новые пакеты военной помощи Украине

В реестре "Оберег" будут данные о вручении повестки - Минобороны

В Украине запустили электронный реестр военнообязанных "Оберіг", который будет содержать данные о вручении повесток и позволит обновлять контактную информацию.

Война •   •  4408 просмотра
В реестре "Оберег" будут данные о вручении повестки - Минобороны

DeepState: враг продвинулся в районе населенного пункта Веселое

Россияне продвинулись вперед возле села Веселое в Донецкой области, пытаясь прорвать украинскую оборону и выйти к Северску.

Война •   •  5486 просмотра
DeepState: враг продвинулся в районе населенного пункта Веселое

Армения отказалась от финансирования ОДКБ в 2024 году

Армения не будет финансировать программы Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году, фактически отказываясь от участия в финансировании деятельности организации, оставаясь при этом ее членом.

Общество •   •  6978 просмотра
Армения отказалась от финансирования ОДКБ в 2024 году

ЦИК признала недействительными "выборы" президента России на оккупированных украинских территориях

Центральная избирательная комиссия Украины отметила ничтожность "результатов выборов" президента России, проведенных на временно оккупированных территориях Украины, объявив их нелегитимными и призвав иностранные государства и международные организации не признавать их.

Война •   •  8297 просмотра
ЦИК признала недействительными "выборы" президента России на оккупированных украинских территориях

Зеленский назначил 116 новых судей в местные суды

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении 116 судей на должности судей местных судов, но от 22% до 61% судейских должностей остаются незаполненными.

Общество •   •  8987 просмотра
Зеленский назначил 116 новых судей в местные суды